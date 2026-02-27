港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

香港媒體《大公報》27日報導，內政部長劉世芳的外甥在大陸賺錢，並提供劉世芳政治獻金。對此，陸委會表示，中共假藉香港大公文匯報散佈惡劣訊息，攻擊我內政部劉世芳部長，並不當牽連其外甥，這是赤裸裸的假「懲治台獨」名義，對台灣政府、官員以及無辜民眾進行「跨境鎮壓」（transnational repression)。

陸委會指出，中共一再採取毫無文明底線的做法，對兩岸良性互動造成嚴重傷害，本會對此予以嚴正譴責。

陸委會說，中共前於本（115）年1月7日將內政部長劉世芳列為「台獨頑固份子」，本日再對其親屬在陸投資行為予以查處，這種先恣意標定「台獨」，再連坐於無辜的模式，毫無道德底線。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，中共的惡劣行徑只會讓從事兩岸往來交流的民眾心生畏懼，持續傷害兩岸交流良性發展，陸委會呼籲中共及早懸崖勒馬，否則必將傷及自身。

陸委會強調，政府一向支持兩岸正常往來。國人赴陸投資或工作，實際上有助當地經濟發展及兩岸交流。中共不斷對這些民眾施加威脅恫嚇，只會讓台灣民心更加厭憎與警惕。

陸委會提醒國人，如有意赴中國大陸投資與經商發展，必須考慮中共政治體制差異與人身安全風險，「面對中共無理舉措，政府將全力保護國人合法應有權益，確保國家安全與台灣民主自由環境，不受中共威脅。」