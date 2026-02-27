　
社會 社會焦點 保障人權

調查官扮快遞！運毒男「剛簽完名」就被逮　法官重判7年

▲楊男走私進口毒品喵喵原料遭海關攔截。（示意圖／桃檢提供，ETtoday資料照）

▲楊男走私進口毒品喵喵原料遭海關攔截。（示意圖／桃檢提供，ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名28歲楊姓男子從中國訂購100公斤毒品「喵喵」先驅原料，以英文名「barrel bag」(圓筒包)從香港空運入台大撈一筆，未料遭海關查獲，調查局人員遂喬裝成送貨員，上門當場將人逮捕，狡猾的他一度瞎扯是帳號遭博弈友人盜用，但報關簽名等證據讓他啞口無言。彰化地方法院審理後，依運輸毒品罪判處7年徒刑，全案仍可上訴。

依據判決書，這起案件發生在2024年1月間，楊男向中國不詳賣家訂購含有第四級毒品「甲基苯丙酮」成分的液體5箱，經檢驗為毒品「喵喵」的重要先驅原料，並委託某航空貨運公司，以圓筒包名義，從香港空運進口到台灣。

該批貨物運抵台灣時，財政部關務署台北關的稽查人員就察覺有異，立即採樣送驗，確認含有第四級毒品成分，且純質淨重高達百公斤。這個數量如果全部製成第三級毒品「喵喵」，約可製成500公斤，市值高達新台幣500萬元，一旦流入市面，再加入毒品咖啡包，後果不堪設想。

貨運公司於3月20日下午進行配送作業時，調查人員確認接聽收件人電話的就是楊男，而且他人就在彰化縣住處內，於是喬裝成送貨員前往送貨，等到楊男在簽收單上簽名的那一刻，立即上前將他逮捕，並當場查扣毒品包裹5箱、毒品100瓶、手機及簽收單等證物。

在法院審理過程中，楊男一度否認犯行，辯稱不是自己訂的貨，懷疑個資被博弈網站認識的朋友盜用。但偵查發現，楊男不僅是收件人，而且他在海關的「EZ Way易利委」實名認證APP上，確實有在2024年1月18日當天完成報關確認，手機門號也是他在使用，甚至連宅配簽收單上都是他親筆簽名，種種證據都顯示楊男就是真正的收貨人。楊男直到法院審理最後階段才坦承犯行。

法官審理後認為，楊男運輸的毒品原料數量龐大，如果成功闖關並製成毒品，將嚴重戕害國民身心健康，還可能間接誘發其他犯罪，對社會治安危害極大。判處有期徒刑7年，並將查扣的毒品、手機、簽收單及包裹等物品全數沒收。

調查官扮快遞！運毒男「剛簽完名」就被逮　法官重判7年

喵喵毒品調查員海關圓筒包判刑

