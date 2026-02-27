　
大陸 大陸焦點 特派現場

新華社最新禁用詞 　不得用「兩岸三地」「中台」

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲「兩岸三地」也成為禁用詞。（圖／路透社）

文／中央社

中國官媒新華社日前公布新一批禁用詞，涉及台灣方面指出，「台灣是中國的一個省，在任何文字、地圖、圖表中都不要將其稱作『國家』」，「台灣與祖國大陸」是對應概念，不得並列稱為「兩岸三地」、「中台」。

新華社日前發布新一批禁用詞，涉及5大部分，包括社會生活類、法律類、民族宗教類、涉及領土主權及港澳台、國際關係類。

在涉及領土、主權和港澳台的禁用詞方面有13條，新華社指「香港、澳門是中國的特別行政區，台灣是中國的一個省。在任何文字、地圖、圖表中都要特別注意不要將其稱作『國家』」，尤其是多個國家和地區名稱連用時，應格外注意不要漏寫「國家和地區」字樣。

對於台灣政府機構的名稱，無法回避時應加引號，如台灣「立法院」、「行政院」、「監察院」、「選委會」等。不得出現「中央」、「國立」、「中華台北」等字樣，如不得不出現時應加引號，如台灣「中央銀行」、台灣「行政院長」、「立法委員」。台灣「清華大學」、「故宮博物院」等也應加引號。

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

「嚴禁用『中華民國總統（副總統）』稱呼台灣地區領導人，即使加注引號也不得使用」。

其他禁用詞包括，「對台灣施行的所謂『法律』，應表述為『台灣地區的有關規定』」。涉及對台法律事務，一律不使用「文書驗證」、「司法協助」、「引渡」等國際法用語。

不得將海峽兩岸和香港並稱為「兩岸三地」。要將「港澳台遊客來華旅遊」稱「港澳台遊客來大陸（或內地）旅遊」。「台灣」與「祖國大陸（或大陸）」，「香港、澳門」與「內地」為對應概念，不得混淆。

還有一些禁用詞包括，不得將台灣、香港、澳門與中國並列提及，如「中港」、「中台」等，應使用「大陸與台灣」或「閩台」等。

「台灣獨立」或「台獨」必須加引號使用。台灣的一些社會團體如「中華道教文化團體聯合會」等有「中國」、「中華」字樣者，應加引號表述。

這份禁用詞還說，不得將台灣稱為「福摩薩」，如報導中需要轉述，一定要加引號。

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

