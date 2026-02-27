巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

▲巴基斯坦士兵在阿富汗、巴基斯坦邊境站崗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

巴基斯坦與由塔利班領導的阿富汗爆發跨境衝突，兩國邊境戰火連夜升溫。巴基斯坦國防部長證實，與阿富汗處於「公開戰爭」狀態，雙方皆宣稱對敵軍造成重大傷亡。隨著緊張局勢持續惡化，根據國際戰略研究所最新數據顯示，巴基斯坦軍事實力遠超阿富汗，兩國武裝力量規模與裝備差距懸殊。

根據《路透社》報導，從軍力規模來看，巴基斯坦擁有66萬名現役軍人，其中陸軍佔56萬人、空軍7萬人、海軍3萬人。相較之下，阿富汗塔利班武裝部隊僅有17萬2000名現役人員，儘管該組織已宣布計劃將兵力擴充至20萬人，但目前實力仍遠遠落後。

在武器裝備方面，巴基斯坦軍隊配備超過6000輛裝甲戰鬥車輛，以及逾4600門各式火砲。阿富汗軍隊雖然也持有包括蘇聯時期主戰坦克、裝甲運兵車等裝備，但確切數量不明。火砲方面，阿富汗至少擁有三種不同類型的火砲系統，具體數量同樣無法確認。

空中武力的差距更為明顯。巴基斯坦空軍擁有465架戰鬥機，以及超過260架直升機，涵蓋多功能、攻擊與運輸等各式機型。反觀阿富汗根本沒有真正意義上的空軍，已知僅擁有至少6架固定翼飛機（部分仍是蘇聯時代的老舊機型）和23架直升機，但這些裝備有多少能夠正常飛行仍是未知數。

最關鍵的戰略武器差距在於核武。巴基斯坦是核武國家，擁有170枚核彈頭，而阿富汗完全沒有核武庫。

戰略研究所分析指出，巴基斯坦武裝部隊受益於良好的招募與留任機制，主要國防夥伴中國持續提供先進裝備支援。巴基斯坦政府不斷投資核武計畫，同時積極推動海空軍現代化。

相較之下，阿富汗塔利班軍隊的作戰能力正在下滑，該組織在2021年重新掌權時繳獲的外國裝備，如今因缺乏操作能力而逐漸荒廢。國際社會拒絕承認塔利班政權，也嚴重阻礙了阿富汗的軍事現代化進程。