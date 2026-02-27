快訊／醉衝南橫！農用搬運車撞護欄...整台翻過去　5人噴飛濺血

▲▼田姓男子酒駕開農用搬運車撞護欄，造成5人受傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市桃源區台20線（南橫公路）87K處，今（27）日中午發生一起翻車事故，一名25歲田姓男子載著4名友人駕駛農用搬運車，疑因酒後意識模糊「茫茫然」，在閃避車輛時，整台車失控猛撞紐澤西護欄，導致車身當場側翻，車上5人瞬間噴飛，現場血跡斑斑，警方到場後將受傷5人送醫，所幸都無大礙，但員警田男酒測，酒測值0.43毫克，又是酒駕釀禍。

警方調查，年僅25歲的田姓男子今午12時36分駕駛農用搬運車沿台20線西向東行駛。當時車上還載著4名親友，本該是輕鬆的山區行程，卻因田男酒後上路變了調。

車輛行經87K處時，田男疑似為了閃避對向車輛，手感失靈，整輛農用車直接「硬幹」路邊堅硬的紐澤西護欄。強大的衝擊力導致農用車重心不穩，當場翻覆，車體零件散落一地，車上5人也瞬間噴飛。

警消接獲報案後，出動救援車輛趕往現場，發現農用車側翻橫躺路中，田男頭部及手部有明顯擦傷，其餘4名乘客手腳也佈滿血痕，救護人員到場後，發現5人幸好意識都還清楚，經緊急包紮後送往旗山醫院救治，所幸均無生命危險。

警方對田男進行吹氣測試，發現其酒測值0.43mg/l超標，在訊後依公共危險罪嫌將他送辦。