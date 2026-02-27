　
地方 地方焦點

嘉義新地標！金色三麥結合阿里山文化　啤酒控必訪

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥進駐嘉義耐斯店有專屬獨立出口緊鄰忠孝路，不受百貨或飯店營業時間限制。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台知名精釀啤酒連鎖品牌「金色三麥」正式宣布進駐嘉義耐斯廣場，為雲嘉地區消費者打造一座融合在地文化、頂尖科技與精緻生活美學的飲酒殿堂。嘉義耐斯店不僅在空間設計上大玩創意，首度將阿里山森林鐵路的意境搬入室內，更憑藉鄰近大型醫院與學術特區的地理優勢，搭配不受百貨限制的深夜營業時間，預計將吸引高素質的醫師族群與大學教授進駐，成為嘉義最具質感的新社交地標。今日開幕活動現場，嘉義市長黃敏惠等貴賓也親自到場祝賀。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥進駐嘉義耐斯，市長黃敏惠及耐斯集團高層皆出席給予祝福。（圖／記者翁伊森攝）

金色三麥嘉義耐斯店坐落於嘉義核心商圈，鄰近多家大型區域醫院及知名學區。看準醫師族群與大學教授對於用餐環境、隱私性及品味的嚴苛要求，店內特別規劃了具備高度質感的圓桌包廂與沉浸式車廂座位，提供安靜且具儀式感的空間。無論是醫學研討後的放鬆小酌，或是學術交流的餐敘，這裡獨立且不受干擾的動線，成為高品質社交的最佳選擇。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥嘉義耐斯店用餐空間。（圖／記者翁伊森攝）

金色三麥嘉義耐斯店在室內規劃了極具巧思的「車廂式主題座位」，以圓弧形的木質天花板搭配沉穩的藍色遮光窗簾，完美還原森林鐵路車廂的復古美學。此外，店內更融入了阿里山林鐵的意境櫥窗裝飾，讓賓客在品嚐精釀啤酒的同時，也能感受到濃厚的嘉義在地情懷。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥嘉義耐斯店「回嘉限定」料理。（圖／記者翁伊森攝）


在餐點方面，金色三麥展現了極致的在地化誠意。主廚特別針對嘉義分店開發了一系列「回嘉限定」料理，讓在地名產以全新姿態登場：

回嘉蔥油火雞披薩：將嘉義代表性的火雞肉飯元素與義式披薩結合，翻玩經典。

咖啡抵嘉烤肋串：選用在地特色風味，為烤肉串增添獨特的層次感。

阿里山烏龍蜜桃茶酒：將阿里山享譽國際的烏龍茶融入精釀調酒，呈現清爽口感。

日出山萃露陶鍋：以阿里山日出為名，提供暖心且具意境的料理選擇。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲金色三麥自動給酒牆 ，也有無酒精成分飲品。（圖／記者翁伊森攝）

科技感也是該店的一大亮點。店內設有先進的「智慧自動給酒牆」，賓客可以透過電子螢幕操作，體驗自主取酒的樂趣。此外，店內配置大型數位螢幕，不僅顯示品牌資訊，更即時轉播 NBA 等頂尖賽事，搭配專業的影音設備，為運動迷提供了一個極具氛圍的觀賽場所。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥強勢嘉義耐斯店獨立出口，周末更營業到晚上12點！。（圖／記者翁伊森攝）

為了解決百貨店鋪營業時間受限的問題，金色三麥嘉義耐斯店特別設置了獨立進出口。此設計讓餐廳得以在百貨公司閉店後持續營運，週五至週六更延長營業至晚上 12:00（24:00）。對於工時較長、時常需要深夜放鬆的醫療與教學人員來說，這無疑提供了一個不受束縛、隨時歡迎「回嘉」的溫馨角落。

▲▼ 金色三麥強勢進駐嘉義耐斯！首創「阿里山林鐵」沉浸式餐飲空間，獨立門戶開拓深夜醫學與學術聚落新據點 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 金色三麥進駐嘉義推出專屬菜色。（圖／記者翁伊森攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

《被害人的告白》揭詐騙真相

《被害人的告白》揭詐騙真相

面對日新月異的詐騙手法，嘉義市政府今日於鈺通飯店舉辦「防詐秘笈：10 個常見案例破解」發表記者會。由嘉義市副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，偕同嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、警察局長陳明志、元大人壽副總經理蔡瓔琪、藝術家 SMART 莊信棠及里長群，共同完成「防詐手冊開頁儀式」，象徵嘉義市結合公部門、企業與藝文界，構築堅實的防詐護城河。

阿里山百年櫻王將盛開　萬元客房第一排賞櫻

阿里山百年櫻王將盛開　萬元客房第一排賞櫻

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

