繪下幸福瞬間　台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

▲台東「珍愛家庭」圖文徵選3月2日開跑。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府今年度「珍愛家庭－我們這個家」圖文徵選活動正式啟動，將自3月2日起至3月11日止受理收件。為鼓勵更多學生以圖文創作分享家庭溫馨故事，今年總得獎名額由往年116名大幅提升至300名，擴大表揚優秀作品。縣長饒慶鈴歡迎全縣國中小學生踴躍參與，以畫筆與文字留住珍貴的家庭記憶。

台東縣政府教育處表示，本次徵選依年齡分為四組，包括國小一至二年級組、國小三至四年級組、國小五至六年級組及國中組。活動簡章及報名表可至官方網站下載。歷年投件數皆突破1,500件，顯示學生與學校高度參與與支持；今年特別加碼獎額，期盼鼓勵更多學生投入創作。

教育處指出，活動核心在於深化家庭教育價值，透過創作過程引導學生觀察日常生活、感受親情溫度，並以圖像與文字交織敘事，傳遞愛與關懷。去年由霧鹿國小教師林哲儀指導之學生榮獲特優，學生分享將獎項獻給辛勤扶養自己的祖父母，成為活動中最動人的篇章，也彰顯家庭教育的深遠意義。

縣府強調，圖文徵選不僅是比賽，更是引導孩子看見平凡生活中不平凡價值的重要契機。透過藝術創作轉化情感記憶，讓家庭故事成為陪伴成長的重要力量，持續營造溫馨有愛的教育環境。

