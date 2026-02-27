　
    • 　
>
網搜 網搜焦點

笑容超甜！燈會驚見「初戀系女警」 警粉專附IG連結：快追蹤

台中燈會進入倒數，市警局提醒週末連假交管措施，並貼出一系列員警執勤照，其中一名甜美女警（右），引起網友注意。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

▲台中燈會進入倒數，市警局提醒週末連假交管措施，並貼出一系列員警執勤照，其中一名甜美女警（右），引起網友注意。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

文／鏡週刊

台中燈會進入倒數，這個週末是最後連假，市警局昨（26日）透過粉專分享交通管制資訊，並貼出一系列員警辛苦執勤的照片，沒想到畫面中一名長相甜美的女警，引起網友暴動，紛紛留言直呼「美呆了」、「衝著警察，今晚去看看」，也有網友笑稱，「想當失蹤大孩」，被這名正妹女警尋獲，藉機認識對方。

今年台中燈會從2月15日起在台中中央公園展出，主題結合療癒系IP姆明家族（Moomin），預計到3月3日元宵節才結束，由於週末遇到228是最後連假，市警局昨日在「臺中TCPB波麗士」臉書粉專，再提醒交通管制措施，並PO出一系列員警執勤的照片，並提醒民眾「看可愛姆明的同時，也要記得牽緊身邊的小朋友並看好隨身物品唷」。

台中一名女警在燈會執勤，經市警局粉專發出系列照片，引發網友熱議，不僅稱讚太美了，也敲碗女警執勤時間和IG。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

▲台中一名女警在燈會執勤，經市警局粉專發出系列照片，引發網友熱議，不僅稱讚太美了，也敲碗女警執勤時間和IG。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

這名女警長相可愛，也相當清秀，成了燈會另一個亮點。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

▲這名女警長相可愛，也相當清秀，成了燈會另一個亮點。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

畫面中一名執勤的正妹女警，瞬間吸引眾人目光，只見她穿著深藍色警察制服，嘴角帶著淺淺微笑，散發出宛如鄰家女孩般清純，網友紛紛留言表示，「好漂亮的美女警員」、「請問有女警的執勤時間嗎？」、「哈哈哈，我只看到了漂亮的女警，魯魯咪在哪裏？？？」、「請問去燈會有機會認識這位美女嗎？」、「衝著警察，今晚去看看」、「我要去台中當失蹤大孩了」。

此外，也有網友敲碗表示，「發文不附IG，不給過。」粉專小編則幽默回覆「快追蹤」，並附上網址，結果點進去仍是「臺中TCPB波麗士」的IG，惹得網友又失望又好笑。


笑容超甜！燈會驚見「初戀系女警」 警粉專附IG連結：快追蹤

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

笑容超甜！燈會驚見「初戀系女警」 警粉專附IG連結：快追蹤

笑容超甜！燈會驚見「初戀系女警」 警粉專附IG連結：快追蹤

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

阿里山花季3/10登場！「櫻王」預計3月中盛開

隨著氣溫回暖，全台最受矚目的賞櫻盛事「阿里山花季」即將於 3 月 10 日至 4 月 10 日盛大展開。農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，園區內多達 31 種櫻花將接力綻放，目前山櫻花與阿龜櫻已率先染紅山頭，而每年最具代表性的指標「櫻王」染井吉野櫻，預計將於 3 月中旬迎來滿開，開啟為期一個月的五彩森林饗宴。

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

平溪天燈節2/27登場　新北警整備維安交通

平溪天燈節2/27登場　新北警整備維安交通

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

香港23歲女警自轟　陳屍警署內

香港23歲女警自轟　陳屍警署內

關鍵字：

台中燈會女警交通管制

