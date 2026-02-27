笑容超甜！燈會驚見「初戀系女警」 警粉專附IG連結：快追蹤

▲台中燈會進入倒數，市警局提醒週末連假交管措施，並貼出一系列員警執勤照，其中一名甜美女警（右），引起網友注意。（翻攝自「臺中TCPB波麗士」臉書）

文／鏡週刊

台中燈會進入倒數，這個週末是最後連假，市警局昨（26日）透過粉專分享交通管制資訊，並貼出一系列員警辛苦執勤的照片，沒想到畫面中一名長相甜美的女警，引起網友暴動，紛紛留言直呼「美呆了」、「衝著警察，今晚去看看」，也有網友笑稱，「想當失蹤大孩」，被這名正妹女警尋獲，藉機認識對方。

今年台中燈會從2月15日起在台中中央公園展出，主題結合療癒系IP姆明家族（Moomin），預計到3月3日元宵節才結束，由於週末遇到228是最後連假，市警局昨日在「臺中TCPB波麗士」臉書粉專，再提醒交通管制措施，並PO出一系列員警執勤的照片，並提醒民眾「看可愛姆明的同時，也要記得牽緊身邊的小朋友並看好隨身物品唷」。