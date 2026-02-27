象徵光明與希望！　花蓮議長攜手邦查農場贈光復災戶向日葵

▲▼花蓮縣議會議長張峻攜手邦查農場共同發起「一戶一盆向日葵」行動，贈送受災家庭每戶一盆向日葵花。（圖／花蓮縣議會議長張峻提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉923洪災重創地方，造成19位鄉親不幸罹難、5位仍然失蹤，超過2,000多戶房屋嚴重淹沒，上萬人生活受到影響。這場災難不僅摧毀家園，更撕裂無數家庭的心。至今，重建仍在持續，傷痛仍未完全平復。

為持續陪伴受災鄉親，花蓮縣議會議長張峻攜手邦查農場蘇秀蓮，共同發起「一戶一盆向日葵」行動，贈送受災家庭每戶一盆向日葵花。希望透過這份象徵性的溫暖，為光復鄉注入重新站起來的信念與力量。

張峻議長表示，災後重建不能只停留在工程修復與經費數字，更重要的是讓鄉親心中重新燃起希望。向日葵象徵光明與希望，總是朝向陽光生長，代表不畏困難、勇敢向前的精神。即使歷經暴雨洪流，只要心中還有陽光，未來就仍有方向。

邦查農場蘇秀蓮指出，農人最懂得在風雨後等待陽光。每一株向日葵，都是從泥土中重新萌芽、向上綻放，正如光復鄉人民的堅韌與不屈。希望這些向日葵能陪伴每個家庭，在日常生活中慢慢長出新的力量。

活動現場，不少鄉親接過花盆時紅了眼眶。對他們而言，這不只是植物，而是一份被記得、被關懷的溫暖。張峻強調，光復鄉的重建工作仍需中央與地方持續加速推動，包括河川整治、防洪工程、農業復甦與社區重建，都必須更有系統地完成，讓鄉親真正回到正常生活。

張峻表示，923洪災的傷痛，我們不能忘記；但更不能因此失去前行的勇氣。願這一盆盆向日葵，在每個家庭中綻放希望，也讓光復鄉在風雨過後迎向嶄新的陽光。只要彼此相挺，光復一定能重新出發。

