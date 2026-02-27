228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

▲228事件79週年前夕。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

228事件79週年前夕，民進黨表示，回顧這十年來的轉型正義大事紀，更能感受到濃霧逐漸散去的過程，是有多麼不容易，如今行政院各部會接棒落實轉型正義工作，政治檔案開放應用，不義遺址獲得保存，受難者及家屬的權利回復、創傷療癒持續深化。對公眾的社會溝通，與對公務人員的培訓，也不斷扎根中。關於威權象徵的處置，最近則出現了新的對話契機。還有很多歷史需要一起認識。

民進黨表示，台灣的轉型正義，已經走過漫漫長路。1980年代，黨外民主運動風起雲湧，國民黨的威權統治逐漸鬆動，平反二二八事件與白色恐怖受難者的呼聲，開始出現。1990年代，李登輝成為第一位面對二二八事件傷痛歷史、公開道歉的總統。官方的金錢補償與紀念活動，逐漸普及。

民進黨指出，不過，一直要到2016年，民進黨首次取得國會多數後，系統性的轉型正義工程才終於展開。從真相、賠償、正義、記憶，到確保永不再犯的視角，都因為法制與政策的推動，而有所進展。回顧這十年來的轉型正義大事紀，更能感受到濃霧逐漸散去的過程，是有多麼不容易。

2016年《不當黨產處理條例》立法；2017年《促轉條例》立法；2018年促轉會成立、國家人權博物館成立；2019年《政治檔案條例》立法、建置「台灣轉型正義資料庫」；2020年促轉會發表林宅血案及陳文成命案調查報告、監察院國家人權委員會成立；2022年促轉會提出「任務總結報告」後解散、行政院推動轉型正義會報成立；2023年被害者權利回復基金會成立、《政治檔案條例》修法加速檔案開放；2024年國安局全面清查所有政治檔案；2025年國家檔案館開幕；2026年國安局全面解密移交政治檔案。

民進黨指出，如今行政院各部會接棒落實轉型正義工作，政治檔案開放應用，不義遺址獲得保存，受難者及家屬的權利回復、創傷療癒持續深化。對公眾的社會溝通，與對公務人員的培訓，也不斷扎根中。關於威權象徵的處置，最近則出現了新的對話契機。還有很多歷史需要一起認識。轉型正義的路繼續走下去。