　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

百人激戰搶紅包！東森樂齡四健會五連莊自摸強運封后　83歲長者搶候補

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」，前七名選手獲頒東森廣場商場券，由東森購物商場事業部營運長林晉祥頒獎（右3）。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

年後開工銀髮族比年輕人更熱血！第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」今（27）日在台北車站東森廣場熱鬧揭幕，現場擠滿了引領企盼的樂齡好手，更有大批長輩早早就到場排隊，爭奪候補機會，為迎接新春開工，主辦單位特別祭出「紅包」加碼驚喜，只要打出指定牌型就有機會拿到，讓現場氣氛瞬間升溫，現場洗牌聲與笑聲交織，將平時匆忙的地下商場瞬間轉為充滿活力的競技場，不少長輩笑稱：「過年跟家人打不夠，現在要來找更多朋友一起切磋！」

本屆參賽陣容極具指標性，70歲以上的高齡選手佔比高達三成，其中，高齡83歲的陳先生更是賽事的「常客」，雖然報名晚了一步，但場場不缺席、堅持到場等候補，就愛東森廣場的熱鬧與動腦筋的氣氛，為了體恤長者，主辦單位今年特別規劃了7桌專屬「敬老桌」，讓高齡前輩能更專注於桌上運籌帷幄，展現優雅且充滿鬥志的「銀髮智慧」。

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」吸引樂齡好手，不僅考驗腦力，更挑戰長輩們的專注力與體力。

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,台北車站。（東森購物提供）

▲為迎接新春開工，東森購物商場事業部營運長林晉祥特別祭出「紅包」加碼驚喜，現場氣氛瞬間升溫。

為了讓遠道而來的長輩們玩得過癮，賽制全面進化為「高參與感」模式，不再有一圈定生死的遺憾，本屆採行「一條龍」混合編組積分制，所有選手在長達200分鐘的賽程中，都必須打滿兩圈、累積積分拼高下，「不間斷對決」不僅考驗腦力，更挑戰長輩們的專注力與體力，只見現場氣氛沸騰，參賽者有人神情嚴肅計算籌碼，有人則是談笑間見招拆招，連路過的逛街族都忍不住放慢腳步，觀賞這群阿公阿嬤們充滿熱情與生命力的「智慧對戰」。

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲82歲曹先生這次與妻子攜手參賽，首次到場直呼環境舒適、氣氛輕鬆。

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲高齡83歲的陳先生更是賽事的「常客」，場場不缺席、堅持到場等候補！

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲80歲王先生在家人陪同下報名參與，笑說下次還要帶孫子一起來。

本屆賽事同樣吸引多位高齡長者踴躍參與，展現「越活越精彩」的樂齡精神，參賽者們都覺得「只要有活動就想來試試，輸贏不重要，能跟大家一起玩最開心」，82歲的曹先生分享，平時就習慣與朋友相約切磋牌技，這次與妻子攜手參賽，首次到場直呼環境舒適、氣氛輕鬆，現場另一位80歲王先生則在家人陪同下報名參與，參與益智競賽不僅能活絡思緒，也成為全家一起出門走走的契機，賽後還能順道在商場用餐、聊天，王先生笑說下次還要帶孫子一起來玩。

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭大姐拿下第一名，感謝姐姐支持一起來，要拿著獎金開心地帶家人去吃大餐。

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲李大姐直呼過年以來手氣都不錯，這次兒女和狗狗都一起來同樂，非常開心！

隨著賽程進入尾聲，最後總計各桌結果出現兩名同分，依年紀分出先後，由71歲的蕭大姐拿下第一名，蕭大姐表示「這是第一次來參加活動，抱著好玩的心情，竟靠著連五莊、九台自摸幸運奪冠，感謝姐姐支持一起來，我要拿著獎金開心地帶家人去吃大餐」，第二名的李大姐則說「從過年以來手氣都不錯，年後第一次參賽竟靠強運連番自摸拿下高分，今天特別帶兒女和狗狗全家同樂，氣氛超棒，下次一定再來參加！」

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽) 。（圖／記者黃克翔攝）

▲開工首場賽事送出多個加碼紅包，參賽者自摸發財送紅包相當開心！

開工首場賽事送出多個加碼紅包，現場氣氛嗨到最高，參賽者及親友們直呼過癮！東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，許多參賽者是長期支持東森購物的忠實會員，因此他特別鼓勵長輩報名成功後，帶著「親友團」一同來參與全家同樂，場內設有寶可夢、三國機台及娃娃機等多元娛樂設施，能落實真正「三代同堂」的歡樂情境，舒適的商場環境與驚喜獎勵，讓會員在益智競技之餘，也能與家人共度開心的休閒時光。

談到長遠布局，林晉祥強調，東森購物舉辦各種活動，就是希望串聯出完整的「東森會員生活圈」，目前的樂齡活動僅是邁向願景的一小步，隨著集團預計於年底進駐林口總部，未來將整合更多元的業態，有豐富美食，甚至引進深受美國總統川普喜愛的UFC體系健身房，並在戶外廣場舉辦「毛小孩」專屬活動，期許透過不斷延伸服務觸角，將健康、美麗、運動與休閒全方位納入，打造更臻完美的東森生態系，守護全家人的生活需求。

▲▼東森樂齡四健會益智競賽,東森廣場,台北車站。（圖／東森購物提供）

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，東森購物舉辦各種活動，就是希望串聯出完整的「東森會員生活圈」，又能讓會員與家人共度開心的休閒時光。

活動現場最讓長輩們感到貼心的，是東森購物始終秉持「來參加就有收穫」的理念，讓每位投入比賽的參與者都能滿載而歸，凡成功報名並完成賽程者，皆可獲得100元商場購物金，不少長輩一走出賽場就直奔商場覓食、逛街，替晚餐加菜或挑選伴手禮帶回家。

這份小確幸也正好搭上東森購物春節檔期「馬上開買」購物盛典的加碼活動，不僅上網購祭出萬元回饋與百萬紅包雨，即日起至3月3日，東森廣場台北車站同步推出第二波「新春開運金」，單筆消費滿1,000元再贈100元電子券，新會員還可領取開運紅包袋，讓長輩們手中的購物金更有感放大使用！

▲▼ 東森廣場K區地下街四健會(麻將大賽)。（圖／記者黃克翔攝）

▲不少長輩結束賽事後直奔商場覓食、逛街或挑選伴手禮帶回家。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電器公會理事長：2類家電一定漲價！
火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩
大谷翔平怪力秀！28次揮棒炸11轟　3萬球迷直擊「異次元」威
台積電最大客戶正式換人！　蘋果被擠下神壇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上

百人激戰搶紅包！東森樂齡四健會五連莊自摸強運封后　83歲長者搶候補

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

大全聯景平店竄白煙　業者：確認安全才會恢復營業

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

台日棒球交流賽熱血開打！康貝特200P® EX推「台灣尚勇限定包裝」大巨蛋應援喝了再上

百人激戰搶紅包！東森樂齡四健會五連莊自摸強運封后　83歲長者搶候補

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

大全聯景平店竄白煙　業者：確認安全才會恢復營業

繼光香香雞推《魔獸世界》聯名套餐　送台灣限定虛寶

【廣編】開工就進入24hr待命模式？營養師籲：「新三高行業」首重提升身體耐受度

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

雅加達亞青擊劍捷報！男子銳劍奪金、女子鈍劍摘銀　中華隊收一金一銀

男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

火腿日本一隊友重逢！中田翔驚大谷翔平進化「不是一般選手」

大巨蛋熱血炸裂！麥當勞「萬人波浪舞＋金色彩帶」應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

孫易磊挨強襲球傷勢無礙！有望扛中華隊「拆彈任務」

林氏璧也曾被「撞人族」衝撞過！一查才知非個案：類似通報逾百件

東勢120斤新丁粄盛大登場 踩街活動嗨到最高點

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

【沒危險時爸最危險】兒子坐遙控車裡　爸操控到差點翻車XD

消費熱門新聞

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

摩斯推「棒球堡」應援WBC　達美樂重現「骰到6披薩盒」再送馬芬

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

第19屆東森樂齡四健會益智競賽

台日棒球交流賽熱血開打！康貝特推「台灣尚勇限定包裝」

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

本村炸雞高雄首店今日開幕　限時3天「買1送1」

好市多「好多金」限期折抵！網教1招抵年費

賣50元竟倒貼平台14元慘變負債　小賣家喊苦

光澤醫美引領質感時代　犬系男神製造機啟動

更多熱門

相關新聞

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

北車持刀男趴趴走畫面曝　辯「忘記為什麼要拿刀」

22日下午1時許，北市中正一警方接獲民眾通報，指稱在台北車站內看到一名男子持刀。警方隨即啟動快打機制，大批警力趕赴現場查處，但未發現持刀男子。隨後擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定一名徒步行經公園路與許昌街口的男子，畫面顯示其手持一把約10公分長之水果刀，警方今天（23日）上午在新北林口逮捕李男到案，他在北市街頭持刀步行的畫面也隨之曝光。

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

抓到了！北車傳男子「持10cm刀」遊蕩　訊後恐嚇罪送辦

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

東森購物迎春節　紅包雨天天100%中獎

東森購物迎春節　紅包雨天天100%中獎

關鍵字：

東森樂齡四健會益智競賽東森廣場台北車站K區活動

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面