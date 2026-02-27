百人激戰搶紅包！東森樂齡四健會五連莊自摸強運封后　83歲長者搶候補

▲第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」，前七名選手獲頒東森廣場商場券，由東森購物商場事業部營運長林晉祥頒獎（右3）。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

年後開工銀髮族比年輕人更熱血！第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」今（27）日在台北車站東森廣場熱鬧揭幕，現場擠滿了引領企盼的樂齡好手，更有大批長輩早早就到場排隊，爭奪候補機會，為迎接新春開工，主辦單位特別祭出「紅包」加碼驚喜，只要打出指定牌型就有機會拿到，讓現場氣氛瞬間升溫，現場洗牌聲與笑聲交織，將平時匆忙的地下商場瞬間轉為充滿活力的競技場，不少長輩笑稱：「過年跟家人打不夠，現在要來找更多朋友一起切磋！」

本屆參賽陣容極具指標性，70歲以上的高齡選手佔比高達三成，其中，高齡83歲的陳先生更是賽事的「常客」，雖然報名晚了一步，但場場不缺席、堅持到場等候補，就愛東森廣場的熱鬧與動腦筋的氣氛，為了體恤長者，主辦單位今年特別規劃了7桌專屬「敬老桌」，讓高齡前輩能更專注於桌上運籌帷幄，展現優雅且充滿鬥志的「銀髮智慧」。

▲第19屆「東森樂齡四健會益智競賽」吸引樂齡好手，不僅考驗腦力，更挑戰長輩們的專注力與體力。

▲為迎接新春開工，東森購物商場事業部營運長林晉祥特別祭出「紅包」加碼驚喜，現場氣氛瞬間升溫。

為了讓遠道而來的長輩們玩得過癮，賽制全面進化為「高參與感」模式，不再有一圈定生死的遺憾，本屆採行「一條龍」混合編組積分制，所有選手在長達200分鐘的賽程中，都必須打滿兩圈、累積積分拼高下，「不間斷對決」不僅考驗腦力，更挑戰長輩們的專注力與體力，只見現場氣氛沸騰，參賽者有人神情嚴肅計算籌碼，有人則是談笑間見招拆招，連路過的逛街族都忍不住放慢腳步，觀賞這群阿公阿嬤們充滿熱情與生命力的「智慧對戰」。

▲82歲曹先生這次與妻子攜手參賽，首次到場直呼環境舒適、氣氛輕鬆。

▲高齡83歲的陳先生更是賽事的「常客」，場場不缺席、堅持到場等候補！

▲80歲王先生在家人陪同下報名參與，笑說下次還要帶孫子一起來。

本屆賽事同樣吸引多位高齡長者踴躍參與，展現「越活越精彩」的樂齡精神，參賽者們都覺得「只要有活動就想來試試，輸贏不重要，能跟大家一起玩最開心」，82歲的曹先生分享，平時就習慣與朋友相約切磋牌技，這次與妻子攜手參賽，首次到場直呼環境舒適、氣氛輕鬆，現場另一位80歲王先生則在家人陪同下報名參與，參與益智競賽不僅能活絡思緒，也成為全家一起出門走走的契機，賽後還能順道在商場用餐、聊天，王先生笑說下次還要帶孫子一起來玩。

▲蕭大姐拿下第一名，感謝姐姐支持一起來，要拿著獎金開心地帶家人去吃大餐。

▲李大姐直呼過年以來手氣都不錯，這次兒女和狗狗都一起來同樂，非常開心！

隨著賽程進入尾聲，最後總計各桌結果出現兩名同分，依年紀分出先後，由71歲的蕭大姐拿下第一名，蕭大姐表示「這是第一次來參加活動，抱著好玩的心情，竟靠著連五莊、九台自摸幸運奪冠，感謝姐姐支持一起來，我要拿著獎金開心地帶家人去吃大餐」，第二名的李大姐則說「從過年以來手氣都不錯，年後第一次參賽竟靠強運連番自摸拿下高分，今天特別帶兒女和狗狗全家同樂，氣氛超棒，下次一定再來參加！」

▲開工首場賽事送出多個加碼紅包，參賽者自摸發財送紅包相當開心！

開工首場賽事送出多個加碼紅包，現場氣氛嗨到最高，參賽者及親友們直呼過癮！東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，許多參賽者是長期支持東森購物的忠實會員，因此他特別鼓勵長輩報名成功後，帶著「親友團」一同來參與全家同樂，場內設有寶可夢、三國機台及娃娃機等多元娛樂設施，能落實真正「三代同堂」的歡樂情境，舒適的商場環境與驚喜獎勵，讓會員在益智競技之餘，也能與家人共度開心的休閒時光。

談到長遠布局，林晉祥強調，東森購物舉辦各種活動，就是希望串聯出完整的「東森會員生活圈」，目前的樂齡活動僅是邁向願景的一小步，隨著集團預計於年底進駐林口總部，未來將整合更多元的業態，有豐富美食，甚至引進深受美國總統川普喜愛的UFC體系健身房，並在戶外廣場舉辦「毛小孩」專屬活動，期許透過不斷延伸服務觸角，將健康、美麗、運動與休閒全方位納入，打造更臻完美的東森生態系，守護全家人的生活需求。

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，東森購物舉辦各種活動，就是希望串聯出完整的「東森會員生活圈」，又能讓會員與家人共度開心的休閒時光。

活動現場最讓長輩們感到貼心的，是東森購物始終秉持「來參加就有收穫」的理念，讓每位投入比賽的參與者都能滿載而歸，凡成功報名並完成賽程者，皆可獲得100元商場購物金，不少長輩一走出賽場就直奔商場覓食、逛街，替晚餐加菜或挑選伴手禮帶回家。

這份小確幸也正好搭上東森購物春節檔期「馬上開買」購物盛典的加碼活動，不僅上網購祭出萬元回饋與百萬紅包雨，即日起至3月3日，東森廣場台北車站同步推出第二波「新春開運金」，單筆消費滿1,000元再贈100元電子券，新會員還可領取開運紅包袋，讓長輩們手中的購物金更有感放大使用！

▲不少長輩結束賽事後直奔商場覓食、逛街或挑選伴手禮帶回家。

