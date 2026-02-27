台東知本溼地大火狂燒61公頃！過了1夜仍有殘火　空勤灑水灌救

▲知本捷地爾雜草火警延燒61公頃。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊辰東／台東報導

台東市知本捷地爾地區26日傍晚發生大面積雜草火警，受強風及現場水源不足影響，火勢迅速蔓延，燃燒面積初估達61公頃。臺東縣消防局連夜動員警義消全力搶救，目前火勢已獲控制，但臨海側及局部堤防區域仍有殘火。因部分火點地形險峻、人車難以進入，消防局已申請內政部空中勤務總隊直升機支援，27日中午12時05分進場執行空中滅火作業。

26日17時24分，119勤務指揮中心接獲通報指出知本捷地爾附近發生雜草火警，火勢猛烈。消防局立即派遣知本分隊前往處置，並視火勢擴大情形，加派台東、大豐及豐田分隊支援，同時通報林保署台東分署及縣府相關局處協助應變。

台東大隊大隊長吳寶龍親自坐鎮指揮，現場運用無人機進行空拍巡查，掌握火場延燒軌跡與範圍，作為戰術部署依據。晚間22時許，因風向轉為朝海面吹拂，北側火線一度擴大，增加撲滅難度。消防單位隨即採取「周界防護」及「侷限火勢」戰術，總計出動消防車12輛、警消27人及義消35人輪班搶救，並啟動後勤補給及R.E.H.A.B.機制，確保人員安全與體力。

經連夜灌救，今日凌晨3時許大部分火勢已撲滅，殘火集中於知本溪堤防邊。上午8時30分再以無人機空勘估算，總燃燒面積約61公頃。上午10時，台東大隊副大隊長吳明育表示，堤防近海處仍有零星火點，且東北側綠叢區域存在延燒風險，已增派水箱車於沙灘側布線防禦。考量部分火場區域人員與機具無法進入，若待自然熄滅恐耗時過久，因此正式向中央申請空勤直升機支援，強化滅火效率。

消防局呼籲，近期天候乾燥且風勢不穩，民眾切勿任意焚燒雜草或丟棄菸蒂，以免引發火災，造成環境破壞與救災資源耗費，共同維護公共安全與自然環境。