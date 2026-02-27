國道飛來鐵片砸穿客運玻璃　英雄司機負傷停車！44乘客驚魂

記者陸運陞／新北報導

國道一號北上三重路段今天（27日）中午左右，一輛載滿44名乘客的客運巴士行經該處時，突然遭飛來的鐵片砸穿擋風玻璃，司機遭受波及額頭有輕微擦傷，所幸司機忍住傷勢將車子穩住，並將車靠邊停下，並未造成更大傷亡。救護車抵達，處理司機傷勢後不須送醫，後續警方將調閱監視器，追查掉落該鐵片車輛，及輾壓鐵片釀禍的車子。

據了解，駕駛客運巴士的50歲林姓男子，今天上午從桃園出發，載送44名乘客準備從南崁到台北，途中沿著國道一號北上發向行駛，行經30公里處三重路段中外車道時，一輛行駛在中內車道的轎車疾駛而過，疑輾壓到路中鐵片，鐵片隨後飛起，如子彈般直接砸破客運巴士的擋風玻璃，並穿透後掉落在腳踏板上，司機也被砸傷。

▲天外飛來鐵片砸穿客運，司機林男負傷將車停靠路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

所幸林姓司機被砸到頭後，不顧傷勢用力穩住方向盤，將車停靠於路邊後，立即撥打電話報案，並通知公司派車前來接駁車上44名乘客。警消到場，經檢傷林男額頭有輕微擦傷，經簡單處理後已無大礙不須送醫。警方到場釐清，將調閱沿線監視器，追查掉落該鐵片車輛，以及輾過鐵片釀禍的車子，將依規定製單告發。

▲天外飛來鐵片砸穿客運玻璃，掉落在司機座位下腳踏板。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲客運巴士擋風玻璃遭飛來的鐵片砸穿。（圖／記者陸運陞翻攝）