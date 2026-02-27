　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道飛來鐵片砸穿客運玻璃　英雄司機負傷停車！44乘客驚魂

記者陸運陞／新北報導

國道一號北上三重路段今天（27日）中午左右，一輛載滿44名乘客的客運巴士行經該處時，突然遭飛來的鐵片砸穿擋風玻璃，司機遭受波及額頭有輕微擦傷，所幸司機忍住傷勢將車子穩住，並將車靠邊停下，並未造成更大傷亡。救護車抵達，處理司機傷勢後不須送醫，後續警方將調閱監視器，追查掉落該鐵片車輛，及輾壓鐵片釀禍的車子。

據了解，駕駛客運巴士的50歲林姓男子，今天上午從桃園出發，載送44名乘客準備從南崁到台北，途中沿著國道一號北上發向行駛，行經30公里處三重路段中外車道時，一輛行駛在中內車道的轎車疾駛而過，疑輾壓到路中鐵片，鐵片隨後飛起，如子彈般直接砸破客運巴士的擋風玻璃，並穿透後掉落在腳踏板上，司機也被砸傷。

▲天外飛來鐵片砸穿客運，司機林男負傷將車停靠路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲天外飛來鐵片砸穿客運，司機林男負傷將車停靠路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

所幸林姓司機被砸到頭後，不顧傷勢用力穩住方向盤，將車停靠於路邊後，立即撥打電話報案，並通知公司派車前來接駁車上44名乘客。警消到場，經檢傷林男額頭有輕微擦傷，經簡單處理後已無大礙不須送醫。警方到場釐清，將調閱沿線監視器，追查掉落該鐵片車輛，以及輾過鐵片釀禍的車子，將依規定製單告發。

▲天外飛來鐵片砸穿客運，司機林男負傷將車停靠路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲天外飛來鐵片砸穿客運玻璃，掉落在司機座位下腳踏板。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲天外飛來鐵片砸穿客運，司機林男負傷將車停靠路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲客運巴士擋風玻璃遭飛來的鐵片砸穿。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬被砲轟！　火腿先馳得點
快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
快訊／古林睿煬首局3連K！　最快球速155
港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑
快訊／衝南橫整台翻過去！　5人噴飛濺血
必比登名店出包！　白飯加料瓷碗碎片
國道飛來鐵片！砸穿44人客運玻璃　司機負傷
年薪65億留不住！從蘋果跳到Meta　又被「神秘價碼」挖到O

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂舔男社工2hrs騙「趕走負能量」　社福中心主任撤職、停用1年

快訊／醉衝南橫！農用搬運車撞護欄...整台翻過去　5人噴飛濺血

必比登名店「鴨肉珍」出包！白飯加料瓷碗碎片　衛生局揪7缺失

國道飛來鐵片砸穿客運玻璃　英雄司機負傷停車！44乘客驚魂

台東知本溼地大火狂燒61公頃！過了1夜仍有殘火　空勤灑水灌救

幫房客找充電頭！櫃台妹車內被亂摸11分鐘　同事機警開門救人

整修步道摔落20m邊坡　台中2工人受困2小時獲救

情趣按摩害陰道發炎！女怒「花錢被騙砲」　師傅退錢仍挨告性侵

快速道路61線匝道口車禍！阿北騎自行車被撞飛　送醫不治慘死

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

狂舔男社工2hrs騙「趕走負能量」　社福中心主任撤職、停用1年

快訊／醉衝南橫！農用搬運車撞護欄...整台翻過去　5人噴飛濺血

必比登名店「鴨肉珍」出包！白飯加料瓷碗碎片　衛生局揪7缺失

國道飛來鐵片砸穿客運玻璃　英雄司機負傷停車！44乘客驚魂

台東知本溼地大火狂燒61公頃！過了1夜仍有殘火　空勤灑水灌救

幫房客找充電頭！櫃台妹車內被亂摸11分鐘　同事機警開門救人

整修步道摔落20m邊坡　台中2工人受困2小時獲救

情趣按摩害陰道發炎！女怒「花錢被騙砲」　師傅退錢仍挨告性侵

快速道路61線匝道口車禍！阿北騎自行車被撞飛　送醫不治慘死

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

鼓鼓大元結婚周年公開婚紗照！　「海邊甜吻」告白：接住我空洞的女孩

三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

每個月為自己訂下「5個特別日」　給心好累的你按下暫停鍵

高顏值甜點登台　大阪「焦響泡芙」咬下有聲　莓果酪達克瓦茲好時尚

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

不斷更新／郡司裕也砲轟古林睿煬！　火腿先馳得點、古林2局4K

繪下幸福瞬間　台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

東華大學觀光暨休閒遊憩學系新秀　獲選雄獅集團全球人才計畫

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

社會熱門新聞

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

屎在滾借廁所被拒砸店扁闆娘　惡男下場曝

即／好市多工地意外　2工人送醫

北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

千萬法拉利一車占兩格　車主：管理員同意

黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

爆料柯文哲案被酸「用肉體經營檢調線」！馬郁雯怒告

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

即／北投大樓頂樓2人倒臥水塔

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

伏擊醫美董座遭聲押　殺手5天前才因持槍交保

更多熱門

相關新聞

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季3/10登場　小型車假日5小時禁入

阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿里山森林遊樂區在管制期間禁止小型車通行，民眾須至樂野服務區轉乘專車上山，另搭乘4條客運路線可享門票75折優惠。目前山櫻花等花況已達5成，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

國1五楊高架「男下車墜橋亡」！家屬趕抵殯儀館

國1五楊高架「男下車墜橋亡」！家屬趕抵殯儀館

即／北市遊覽車撞客運　騎士慘遭夾困車底腿變形

即／北市遊覽車撞客運　騎士慘遭夾困車底腿變形

關鍵字：

國道1號客運鐵片

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面