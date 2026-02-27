遭檢舉當「抓耙子」移送考紀會　賴苡任：是抨擊中央非出賣同志

▲國民黨北市議員擬參選人賴苡任。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨北市議員擬參選人賴苡任遭黨籍里長許立丕檢舉在大罷免中「出賣黨內同志、傷害黨譽」，北市黨部並於昨日決議將此案移送中央考紀會處理。對此，賴苡任今（27日）表示，北市黨部雖然認定他的言行有傷害黨的形象，但應該是認為他有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」，他也透露，在向紀律委員會說明的過程中，所有的內幕，都是第一次說出來。

許立丕日前檢舉賴苡任在大罷免期間，於台北市黨部「幽靈連署案」面臨司法追殺之際，為求自保當起「抓耙子」出賣同志，導致時任主委黃呂錦茹等人陷入極度不利之處境，賣黨求生之行徑已嚴重損害黨之利益與聲譽，應予開除黨籍。

然而國民黨北市黨部昨日決議將此案移送中央考紀會處理。賴苡任則於今日透露，市黨部紀律委員會昨有請他過去針對檢舉內容說明，委員會採取的方式是「所有委員都不說話，也不問問題，我自己論述及說明，說明完後便離席」。

賴苡任指出，因此他前後大約論述了50分鐘，詳盡地把所謂的「九大罪狀」逐一解釋及說明，所有事情的來龍去脈及真相，他在過程中，都完整交代人、事、時、地、物。

賴苡任說，要特別感謝國民黨北市黨部及紀律委員會願意給他機會，讓他能充分說明，自己真的是全盤托出，一五一十，知無不言，言無不盡，結論時也向委員會表明，所有的內幕，都是第一次說出來。

賴苡任強調，他的陳述也都有相關人證、物證，即便自己有粉絲專頁、政論節目及媒體資源，也不曾對外講過這些內容，當他解釋完以後，委員會便請他離開。

面對遭移送黨中央考紀會一事，賴苡任回應，指控的內容可分為「出賣同志」及「抨擊中央」，北市黨部雖然認定他的言行有傷害黨的形象，雖然沒有具體指出是哪些言論或行為，但應該是認為他有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」。

賴苡任進一步說明，「抨擊中央」的部分，應該就是他曾經說了一句，「熟悉的國民黨」，不過，由於案情複雜，處分的權力也已移交給中央黨部，因此，他請黨中央，檢視他過往在媒體上的發言，做出適當處分。



最後，賴苡任表示，未來如果還需要進一步說明，自己會朝這個方向準備相關證據，也再次感謝台北市黨部，願意花時間聽他解釋，他認為，市黨部在程序上沒有任何的不公平，這點是衷心地感謝市黨部及所有紀律委員。

檢舉人許立丕則呼籲黨中央考紀會，應僅快秉公給予賴苡任黨紀處分，絕不能重重舉起卻輕輕放下，甚至最後是不了了之，鄉愿只會讓國民黨離心離德，和稀泥更無法換來團結與正義，這一次，請黨中央為黨的利益與聲譽，勇敢無懼。