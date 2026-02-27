幫房客找充電頭！櫃台妹車內被亂摸11分鐘　同事機警開門救人

▲劉姓男子投宿摩鐵卻騙櫃台小姐幫忙找充電頭，趁機上下其手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

劉姓男子入住高雄某汽車旅館後竟動歪腦筋，謊稱充電頭遺失，誘騙櫃台小姐阿英（化名）到車庫的車子內協助尋找，再趁機強壓撲倒、上下其手，阿英被困車內長達11分鐘，所幸同事察覺異狀遠端開門救人，才驚險脫身，高雄地方法院審理後，依強制猥褻罪判劉男1年6月徒刑。

判決指出，2023年1月3日凌晨，劉男與友人入住高雄一間汽車旅館，0時45分劉男先致電櫃台要求送毛巾，阿英依規定將大小毛巾送至房間，不料赤裸上身的劉男突然表示，入住時向櫃台借的兩顆充電頭不見，請阿英幫忙找尋，阿英基於服務只得答應。

未料這竟是陷阱。劉男先指示阿英到車輛後座查看，阿英上車後，他立刻將鐵捲門關閉，隨即探身進入後座，整個人壓在阿英身上，雙手不斷在她身上遊移，阿英驚恐掙扎，好不容易推開對方逃出車外，卻發現鐵捲門已被關上。

劉男仍不罷休，又要阿英改到前座翻找，阿英擔心人身安全卻難以脫身，只能勉強配合，沒想到劉男再次尾隨進入，就在她奮力抵抗之際，鐵捲門突然被打開，原來同事發現阿英離開櫃台長達11分鐘未回，察覺有異，立刻用遙控器開門查看，意外撞破劉男伸狼爪現場。

阿英見門一開，立刻推開劉男衝出求救，崩潰痛哭，直呼差點失身，並在同事陪同下報警處理，劉男則躲回房間企圖撇清。

法院審理時，阿英仍餘悸猶存，身心創傷嚴重，一度難以順利出庭陳述，劉男則全盤否認，辯稱鐵捲門是他自己打開，也沒有碰觸對方，但法官綜合監視畫面、證詞等證據後，認定劉男說詞不足採信，依強制猥褻罪判處1年6月徒刑，全案可上訴。