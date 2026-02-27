　
元宵燈籠直接丟掉超危險　環境部示警「沒取出電池」恐短路起火

▲▼環境部提醒民眾，做好提燈與燈籠內含的電池回收工作。（圖／環境部提供）

▲環境部提醒民眾，做好提燈與燈籠內含的電池回收工作。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

元宵節即將到來，市面上也充斥著琳瑯滿目的造型提燈與燈籠。環境部提醒民眾，近年流行的造型紙提燈，內含鈕扣型電池，若直接丟棄可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，請民眾謹記提燈務必取出電池後再丟棄，至於取出電池也要做好「取出、收好、送回收」3個動作。

下周二就是元宵節，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上也充斥著琳瑯滿目的造型提燈，或者會發光發聲的酷炫燈籠。不過，環境部提醒民眾，在歡慶節日的同時，別忘了留藏在燈籠裡的幕後主角「乾電池」。

環境部指出，近年流行的造型紙提燈因較為輕巧，民眾容易忽略內含鈕扣型電池，若直接當一般垃圾丟棄，可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，因此提醒民眾務必取出電池後再丟棄提燈，若提燈不再使用，建議先將電池取出，才能避免電池因久放漏液而導致物品損壞。

環境部進一步表示，若取出的電池電力尚未耗盡，可以移轉給鬧鐘、遙控器等耗電量較低的電子產品使用。若是已經耗盡電池，則可以使用膠帶貼住正、負極，進行簡單絕緣處理，統一存放於容器中，累積到一定數量後，就近送交給清潔隊資源回收車、便利商店、超市或量販店進行回收。

▲▼環境部提醒民眾，做好提燈與燈籠內含的電池回收工作。（圖／環境部提供）

▲環境部提醒做好電池回收三原則。（圖／環境部提供）

環境部呼籲民眾落實廢電池回收，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全，且電池內含可以再利用的資源，只有交由專業回收管道才能讓資源有效循環，再次發揮價值。

下周二元宵節賞「月全食」　天文館：錯過再等46年

今年最受矚目的天文奇景「月全食」，將在下周二（3日）傍晚登場。台北天文教育館表示，當天17時50分「月出帶食」，全程長達3小時28分，其中最精彩的是晚間7時4分至8時3分，將上演長達59分鐘的「血月」，且台灣全程可見。錯過這次，要等到2072年的元宵節才會同時上演月全食。

水上鄉以光影藝術迎接璀璨未來

彰化分署聯合拍賣會元宵節登場

紀罕見巧合！元宵逢血月「2族群」不宜太晚回家　

營養師：湯圓熱量差很大，4種人要特別小心

