快速道路61線匝道口車禍！阿北騎自行車被撞飛　送醫不治慘死

▲桃園市洪姓女子25日晚上駕車行經台61線南下觀音草漯匝道入口前外側車道，不慎撞上騎乘自行車八旬周姓老翁，送醫後傷重不治。（圖／大園分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓女子25日晚間駕車行經台61線快速道路，行駛於南下觀音草漯匝道入口前外側車道，不慎失控撞上騎乘自行車的82歲周姓老翁，大園警方據報到場處理，警方為洪女實施酒測並無酒駕情事，周姓老翁經消防局119救護人員緊急送醫仍傷重不治，至於肇事原因初步研判疑似洪女未注意車前狀況肇事，真正肇事原因與後續責任仍待調查釐清。

大園警方指出，45歲的洪姓女子於25日晚間7時許駕駛自小客車行經該處時，疑似未注意車前狀況不慎撞上82歲周姓男子騎乘之自行車，周男被當場撞飛，大園警方據報到場處理，周姓老翁倒臥血泊中奄奄一息，經消防局救護人員緊急送醫急救，仍傷重不治。

▲台61線南下觀音草漯匝道入口前外側車道25日晚發生事故，騎乘自行車八旬周姓老翁被撞送醫不治，自行車嚴重毀損。（圖／大園分局提供）

員警為洪女實施酒測，酒測值為零到場實施酒測，初步研判洪女疑似未注意車前狀況才肇事，至於真正肇事原因與後續責任歸屬仍待調查釐清；大園警方呼籲，夜間行車視線不佳，應多注意車前狀況，以免發生危險。