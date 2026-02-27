情趣按摩害陰道發炎！女怒「花錢被騙砲」　師傅退錢仍挨告性侵

▲桃園女子接受情趣按摩後下體不適，怒將按摩師告上法院求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名女子美美(化名)去年找情趣按摩師阿偉(化名)服務，兩人相約在摩鐵，以情趣玩具等方式發生性行為後，美美立即覺得下體不適，她認為自己花了車錢、房錢和服務費，沒被按摩舒服還陰道發炎，根本就被阿偉騙砲，怒告阿偉性侵、求償百萬。全案經桃園地院審理，法官認為性侵證據不足，判阿偉免賠。

美美控訴，她於去年1月26日凌晨3時許，與情趣按摩師阿偉相約在桃園某摩鐵進行按摩，沒想到按到一半，阿偉不僅使用情趣玩具，緊接著還性侵她，造成她陰道發炎，嚴重侵害她身體和性自主權，她要向阿偉求償100萬。不過審理時，阿偉表示他經過美美同意，兩人才發生性行為，而且美美也沒有證明她的傷害是他造成的。

法官檢視雙方對話，發現案發後同日早上11時許，美美傳訊阿偉問「情趣按摩都會把女生的下面用到裂掉嗎···」、「我這個是陰道發炎吧，感覺那邊撕裂傷」、「昨天按下來我覺得我體感真的很差，最後雖然真的有高潮，但是過程你的力道跟用玩具還有手進去的方式，都造成我陰道發炎」。

阿偉回應「抱歉，可能力道大了點 」、「還是妳要先看醫生，費用我出」、「真的很抱歉，我把費用全額退還妳」。美美收到退款後，仍越想越氣，表示「我不差看醫生的錢可是我不用花錢按摩找罪受」、「一開始我有跟你說我沒嘗試過，你說可以先按摩看看順其自然，我花錢我感覺我一直在照著你的想法走」、「我問其他情趣按摩師都說很扯，簡直被騙炮還下體受傷 」，阿偉則回稱「都有詢問是否舒服的 」，美美則不滿說「我以為那是正常流程，但是我問過不是啊」。

法官認為，從雙方對話脈絡看來，美美的重點放在對阿偉專業性的質疑，不滿自己付費後，阿偉的按摩手法技術不佳，導致她身體不適。美美雖也表示「我記得你有問我要做嗎，我說先不要先這樣，你自己過去拿保險套…然後拿玩具用我下體你也沒事先告知我」，但阿偉並未對此承認，美美後來也僅反覆強調「花錢按摩找罪受」，並沒有對性侵一事做進一步質疑。

法官指出，若阿偉違反美美意願進行性行為，美美應會直接反映遭阿偉強迫，而不用再向其他情趣按摩師確認服務內容，因而無證據顯示阿偉對她強制性交，判阿偉免賠。全案還可上訴。