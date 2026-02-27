怕被碰到！千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：付2倍錢

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆有民眾指出，廟口夜市旁的博愛停車場，26日下午出現一輛1千多萬的法拉利停在兩個車格中央，占用雙車位引來質疑。

▲法拉利在博愛停車場一次停兩車格。（圖／記者郭世賢翻攝）

有民眾在臉書社團發文指出，在博愛停車場看到法拉利一次停二格，「有錢人來基隆炫富的方式」。對此，駕駛指出有問過管理員，管理員說可以這樣停，會開單是因為巡守員一定要這樣開，事前就有先問過了，付了兩個車位的錢。而車主請的司機是代駕，怕碰到車或其他車停車碰撞，所以才為停在兩個，付2個車位的錢。

▲管理員說車主有先問過。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，博愛停車場停車1小時30元，該輛法拉利離場時支付兩車格的停車費共150元。停車場管理員張先生說，雙車位的話就是如果客人有特別要求，或是車子有特別特殊的需求，那是可以允許雙車位的，因為他有跟我們現場人員詢問過，我們也同意，他有找到車位停下去，也承諾付雙車位的車費，那就同意他這樣停。

資深車評黃總說明，這一台車是2025年開始交車的Roma Spider，基本上不是標準的，大家常看到的法拉利，算是一個小GT跑旅，後面有兩個小座位基本上是可以放一些小物件，不管是聲浪或是開起來的感覺，並不是傳統的法拉利，但是是喜歡法拉利車友的另外選擇，新車大概在1350萬標準車價，加上選配一般會落在1500到1700左右，這是目前一個比較新款法拉利羅馬GT跑車。

基隆市交通處副處長黃詩涵表示，民眾於路邊停車格或路外公共停車場停放車輛，皆需依標線相關規定停放。黃詩涵指出，只要未依規定停放汽車或機車，仍可能涉及違規，公共路外停車場部分相關單位通常會先開立勸導單要求改善，若經勸導後仍未改善，將可依停車場法相關規範處置，呼籲民眾務必依規定停車，以維護整體停車秩序。