港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

記者陳家祥／台北報導

有親北京的香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為她提供政治獻金；大陸國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。對此，內政部回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，迫使公務體系退縮，嚴厲譴責此種威嚇方式干預民主治理的行徑。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

香港《大公報》今日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導聲稱，江西、廣東、雲南三家公司分別接受大陸方面累計近10萬元（人民幣，下同）、151萬元及1664萬元的發展投資補助與稅收優惠等，且顏文群於江西、廣東公司擔任董事長、董事，另於雲南公司擔任法定代表人。

報導還說，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過大陸。

對此，內政部政務次長兼發言人馬士元回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，嚴厲譴責此種以威嚇方式干預民主治理的行徑。

馬士元強調，面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）