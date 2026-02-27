　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

記者陳家祥／台北報導

有親北京的香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為她提供政治獻金；大陸國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。對此，內政部回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，迫使公務體系退縮，嚴厲譴責此種威嚇方式干預民主治理的行徑。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

香港《大公報》今日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導聲稱，江西、廣東、雲南三家公司分別接受大陸方面累計近10萬元（人民幣，下同）、151萬元及1664萬元的發展投資補助與稅收優惠等，且顏文群於江西、廣東公司擔任董事長、董事，另於雲南公司擔任法定代表人。

報導還說，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過大陸。

對此，內政部政務次長兼發言人馬士元回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，嚴厲譴責此種以威嚇方式干預民主治理的行徑。

馬士元強調，面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／古林睿煬被砲轟！　火腿先馳得點
快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
快訊／古林睿煬首局3連K！　最快球速155
港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑
快訊／衝南橫整台翻過去！　5人噴飛濺血
必比登名店出包！　白飯加料瓷碗碎片
國道飛來鐵片！砸穿44人客運玻璃　司機負傷
年薪65億留不住！從蘋果跳到Meta　又被「神秘價碼」挖到O

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

遭檢舉當「抓耙子」移送考紀會　賴苡任：是抨擊中央非出賣同志

藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

遭檢舉當「抓耙子」移送考紀會　賴苡任：是抨擊中央非出賣同志

藍宜蘭縣長初選結果明揭曉　吳宗憲：希望能完成這份使命

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

僅59場就射209顆三分！黃蜂超新星締歷史紀錄、接下來挑戰K湯

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

鼓鼓大元結婚周年公開婚紗照！　「海邊甜吻」告白：接住我空洞的女孩

三上悠亞降臨高雄巨蛋！Formosa Sexy來作客　海神主題日抽Switch 2

每個月為自己訂下「5個特別日」　給心好累的你按下暫停鍵

高顏值甜點登台　大阪「焦響泡芙」咬下有聲　莓果酪達克瓦茲好時尚

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

不斷更新／郡司裕也砲轟古林睿煬！　火腿先馳得點、古林2局4K

繪下幸福瞬間　台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

東華大學觀光暨休閒遊憩學系新秀　獲選雄獅集團全球人才計畫

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

港媒指劉世芳外甥「賺紅錢」　陸委會：赤裸裸「跨境鎮壓」

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面