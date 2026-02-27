遭爆料名下土地與惡霸弟公司同地號　李四川：不在我們持份土地上

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一大選年底登場，台北市副市長李四川過年前宣布將辭職參選新北市長，但隨即被爆出胞弟李賜福主導小琉球環保恐嚇犯罪集團。今（27日）又再被爆料，該公司地址位於李四川財產申報名下土地。對此，李四川今澄清，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，「我弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，而兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

在李四川宣布將請辭的隔天，屏東地檢起訴一個小琉球環保恐嚇犯罪集團，於2020到2023年間假借污染地方之名，以包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者獲576萬，造成小琉球垃圾無人清運，臭氣沖天，而該暴力份子就由李四川胞弟李賜福主導。

當時李四川坦言，「大家都這個年紀了，李賜福必須自己負責」。李四川也說，從他宣布2月底請辭爭取參選新北市長之後，他已經做好心理準備，「我可以感覺到選舉已經開始了」，而藍營也砲轟綠營側翼打烏賊戰。

然而網紅四叉貓今（27）日再度爆料，根據屏東地方法院的判決書以及李四川的財產申報，犯罪集團主謀李賜福經營的「兆福環球有限公司」曾涉入的另一起「潑漆、放鞭炮、撒冥紙、剪斷管線、敲破車窗玻璃」的工地恐嚇案，涉入公司就設在李四川財產申報的同一塊土地上。四叉貓也質疑，「請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？」

對此，李四川表示，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號，「我弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地，而兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

▲擬參選新北市長的李四川，近日遭揭露胞弟李賜福，在小琉球從事環保犯罪，李四川今（27日）出示權狀，澄清胞弟公司非在其名下土地。（圖／李四川提供）