國道3路段紫爆「時速不到20公里」　上午30起事故影響車流

▲國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

228連續假期首日，截至中午12時，國1堤頂-汐止端北向、國3木柵休息站-木柵北向、國3環東-南港南向均出現紫爆。高速公路局表示，上午國道已發生30起事故影響車流，下午壅塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份等7處。

根據國道即時路況，截至中午12時，國1堤頂-汐止端北向、國3木柵休息站-木柵北向、國3環東-南港南向出現紫爆，時速不到20公里。另外，國1汐止-五堵北向、平鎮系統-中壢北向、高架楊梅端-新竹南向、員林-北斗南向、國3鶯歌系統-高原南向、茄苳-香山南向、中興-南投南向路段也出現車多情形，時速不到40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國道多處路段出現紫爆。（圖／取自高公局1968網站）

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹、王田至彰化；國1北向汐止端至五堵（事故）；國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向鶯歌系統至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向新店至木柵、新化系統至官田系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局也說，今天截至上午11時共發生30件事故，如7時10分於國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故；8時35分於國1北向310.2公里處發生3輛小客車追撞事故；9時48分於國3北向343.6公里處發生3輛小客車追撞事故，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。