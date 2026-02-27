台76線休旅車撞路肩施工車！小黃剎不住再追撞　5人緊急送醫

▲台76線彰化埔心路段發生3車追撞釀5人送醫。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台76線西向21.3公里彰化埔心路段昨(26日)下午5時許，發生一起驚悚交通事故，一輛休旅車疑似未注意車前狀況，先擦撞停靠外側路肩的工程貨車後，再失控衝向內側車道，導致後方計程車閃避不及撞上，共造成5人受傷送醫，所幸均意識清醒，暫無生命危險。

▲台76線彰化埔心路段發生3車追撞釀5人送醫。（圖／消防提供）

彰化縣消防局於下午4時58分接獲報案，立即派遣西區、員林及永靖分隊，共計3輛救護車、1輛消防車及1輛器材車，並出動11名消防人員趕赴現場。救護人員抵達後迅速檢傷，除計程車駕駛蕭男無明顯外傷且拒絕送醫外，其餘5人分別有肢體擦傷及疼痛情形，後續由救護車送往彰濱秀傳醫院及彰化醫院救治。

▲計程車右前車頭全毀。（圖／國道警方提供）

事故現場一片狼藉，黑色休旅車受損最為嚴重，右側車體與車頭嚴重扭曲變形，擋風玻璃碎裂，安全氣囊全數爆開；計程車則右前車頭全毀，保險桿脫落、引擎蓋凹陷，地面更留下大片油漬；工程大貨車左後方底盤變形，後輪軸受損，及大量碎裂零件，場面觸目驚心。

▲大貨車零件噴飛底盤變形零件噴飛。（圖／國道警方提供）

國道第三公路警察大隊初步調查，事故發生時，41歲周姓男子駕駛休旅車行經該路段外側車道，疑因未注意前方動態，先撞擊停放於外側路肩、曾姓男子駕駛的工程大貨車，再反彈偏向內側車道，計程車蕭姓駕駛閃避不及，直接撞上。經警方現場檢測，三方駕駛酒測值均為0，排除酒駕嫌疑，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查釐清。

國道警方也藉此呼籲用路人，行車時務必集中注意力，隨時注意前方車況，保持安全距離，避免因一時分心或疏忽，釀成無法挽回的悲劇，危害自身及其他用路人的安全。