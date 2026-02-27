港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」　曾提供政治獻金

▲內政部部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

港媒《大公報》27日報導，劉世芳的外甥顏文群擔任台灣某公司總經理，並擔任該公司在大陸的董事長、法定代表人。顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年也因公司業務頻繁來往兩岸，兩年內去過14次大陸。

報導指出，劉世芳的外甥顏文群擔任台灣某公司總經理，該公司在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導提到，顏文群在江西的公司擔任董事長、在廣東的公司擔任公司法定代表人。

報導還指出，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過大陸。

報導並以斗大標題批評劉世芳搞雙標，指控她，「只許親屬賺紅錢、不許民眾搞交流」。

對於報導內容，國台辦27日表示，已注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，決不允許「台獨」頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

劉世芳2025年3月26日被陸方列為「台獨」打手幫兇，2026年1月7日進一步被列為「台獨」頑固分子。對於被列為「台獨」頑固分子，劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。