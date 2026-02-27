「擁車房、年薪100萬」找女友被打槍！網揭殘酷真相：婚姻市場底層

▲原PO想找戀愛對象。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會列出交往條件，希望可以找到理想的對象，一名男網友列出自身條件，年薪100萬元，擁有一間小套房，生活習慣偏節儉，一個月吃一次約1000元餐廳可接受，希望找到合得來的另一半。貼文曝光，有網友留言「你照顧好自己就好」，讓原PO驚呼「男生年薪100萬已經是底層？」貼文掀起熱論。

年薪百萬算底層？



一名男網友在社群軟體上列出自身條件，年薪約100萬，名下有小套房、一輛汽車，日常伙食費每餐控制200元以下，若想吃得好一點，大約選擇300至400元價位；每月可接受一次1000元左右的餐廳消費，但若更頻繁或更高金額，就覺得太浪費。

他也補充，每天手搖飲料預算僅30元，「如果你可以接受這樣等級的人，那就可以嘗試約會看看。」貼文底下，有一名女網友留言，直呼「我覺得你照顧好自己就好了」。

就有網友在PTT發文，轉發此篇文章，驚呼「男生年薪100萬已經是戀愛市場的底層？」底下網友紛紛表示，「年終算兩個月，月薪約7萬，已經算不錯了」、「現在婚姻市場沒在跟你談同甘共苦的啦」。

也有網友認為100萬真的不多，「現在父母加起來沒200萬的拜託別生小孩」、「年收百萬真的不多，在新竹繞一圈，連助工搞不好都破百」、「100萬只足養活自己吧，想養別人可能不太夠」、「養一個家庭絕對不夠用」、「100萬留著自己爽就好啊，幹嘛找人一起花」、「在南部東部可以啊，但是在新竹跟雙北，就別想了」。

重點不是薪水多少 是價值觀不合



不過，也有人提到，重點不在年薪，是生活方式，價值觀的問題，「年薪100過得像月入3萬」、「說句實話，覺得自己收入不錯卻一直找不到，應該審視一下個性跟其他印象，錢真的不是唯一條件」、「年薪100這個吃用太省了吧，手搖30以內能喝什麼？」「跟年薪無關，是1000元一個只能月一次，很多女生不能接受吧」。