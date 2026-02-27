　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳冠宇／北京報導

有親北京的香港媒體今（27）日於報導中聲稱，我內政部長劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為她提供政治獻金。大陸國台辦隨即出面回應，表示正在依法依規查處相關問題，更稱決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。

今年1月7日，大陸國台辦將劉世芳列為「台獨」頑固分子，3月26日還將她被列為「台獨」打手幫兇。國台辦當時說，將限制劉世芳的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。陸委會當時批評，中共企圖把個案「內國刑事犯罪化」，一切作法都是無效的拙劣伎倆。

香港《大公報》今日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導聲稱，江西、廣東、雲南三家公司分別接受大陸方面累計近10萬元（人民幣，下同）、151萬元及1664萬元的發展投資補助與稅收優惠等，且顏文群於江西、廣東公司擔任董事長、董事，另於雲南公司擔任法定代表人

報導還說，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過大陸。

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸國台辦發言人陳斌華隨後發布「答記者問」表示，「我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，決不允許『台獨』頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹『吃飯砸鍋』的事。」

陳斌華稱，「『台獨』分子及為其提供支持的企業、個人，破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲。希望廣大台灣同胞看清『台獨』頑固分子的虛偽面目與醜惡本質，自覺與其劃清界限，堅決反對『台獨』分裂行徑，共同維護台海和平穩定。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa
快訊／國道3路段紫爆！　時速不到20公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」　曾提供政治獻金

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

瑞幸咖啡第4季淨利大減近4成　坦言受外賣大戰影響

便當丟辦公桌就回家過年　開工後「修煉成精」長出15公分頭髮

16人判死刑！緬北電詐4.1萬人被判刑　2大集團徹底覆滅

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

陸委會不提供李貞秀任何資料　梁文傑：資格疑慮一直沒有消除

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」　曾提供政治獻金

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

瑞幸咖啡第4季淨利大減近4成　坦言受外賣大戰影響

便當丟辦公桌就回家過年　開工後「修煉成精」長出15公分頭髮

16人判死刑！緬北電詐4.1萬人被判刑　2大集團徹底覆滅

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致「腦死」　醫嘆：無法根治

陸委會不提供李貞秀任何資料　梁文傑：資格疑慮一直沒有消除

春節後陸「中醫掛號爆滿」　醫師嘆：都是為了這些針來的

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」　她直言：正值衝事業期

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

男友跑去洗泰國浴！回國主動說「之後不會去」　網勸分：有可能嗎

【沒危險時爸最危險】兒子坐遙控車裡　爸操控到差點翻車XD

大陸熱門新聞

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

16人判死刑！緬北電詐2大集團徹底覆滅

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

75歲劉曉慶再演少女「擁吻小30歲男演員」

便當丟辦公桌　過年後「長出頭髮」了

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

春節後陸「中醫掛號爆滿」

天屎降臨！陸女走在路上突遭糞便砸頭

瑞幸咖啡第4季淨利大減近4成　受外賣大戰影響

梁文傑：陸委會不提供李貞秀任何資料

退役海龍蛙兵轉機失蹤　陸委會：不在香港

春節塞車！她意外重逢「10年前初戀」

陸史上最長春節假期結束 5.96億人次國內出遊...總消費8034億人民幣

中國人大阪被搶500萬　中國官方：避免赴日

更多熱門

相關新聞

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

香港媒體《大公報》27日報導，內政部長劉世芳的外甥在大陸賺錢，並提供劉世芳政治獻金。對此，國台辦表示，正在依法依規查處相關問題，決不允許「台獨」頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，「一邊在大陸賺錢、一邊幹『吃飯砸鍋』的事。」

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

直擊／規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理

獨派團體割破國旗　改判有罪定讞

獨派團體割破國旗　改判有罪定讞

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

王毅警告美國：若「慫恿策劃」台獨　將導致中美陷入對抗

北京怒批賴清德蚍蜉撼樹　我外交部反擊：坐實中國破壞現狀

北京怒批賴清德蚍蜉撼樹　我外交部反擊：坐實中國破壞現狀

關鍵字：

劉世芳顏文群國台辦台獨

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面