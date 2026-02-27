快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳冠宇／北京報導

有親北京的香港媒體今（27）日於報導中聲稱，我內政部長劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為她提供政治獻金。大陸國台辦隨即出面回應，表示正在依法依規查處相關問題，更稱決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。

今年1月7日，大陸國台辦將劉世芳列為「台獨」頑固分子，3月26日還將她被列為「台獨」打手幫兇。國台辦當時說，將限制劉世芳的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。陸委會當時批評，中共企圖把個案「內國刑事犯罪化」，一切作法都是無效的拙劣伎倆。

香港《大公報》今日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導聲稱，江西、廣東、雲南三家公司分別接受大陸方面累計近10萬元（人民幣，下同）、151萬元及1664萬元的發展投資補助與稅收優惠等，且顏文群於江西、廣東公司擔任董事長、董事，另於雲南公司擔任法定代表人

報導還說，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過大陸。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸國台辦發言人陳斌華隨後發布「答記者問」表示，「我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，決不允許『台獨』頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹『吃飯砸鍋』的事。」

陳斌華稱，「『台獨』分子及為其提供支持的企業、個人，破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲。希望廣大台灣同胞看清『台獨』頑固分子的虛偽面目與醜惡本質，自覺與其劃清界限，堅決反對『台獨』分裂行徑，共同維護台海和平穩定。」