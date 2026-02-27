盧秀燕夜宴藍委談軍購　憂智庫3500億版本恐被貼「美國敵人」標籤

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨下周將公布黨版國防採購特別條例草案。據了解，即將訪美的台中市長盧秀燕26日晚間與多位藍委夜宴，席間詳談軍購以及台美關稅協定。盧秀燕在會中更表示，她認為藍委徐巧芯的軍購版本不錯，因她近期都有跟美方友人見面，國民黨智庫提出的，3500億對美方來說「是不夠的」，希望國民黨不要被貼成「美國敵人」的標籤。

盧秀燕昨北上夜宴藍委。席間有大篇幅在關心國防特別條例，她說，自己將要訪美，因此想要多瞭解軍購議題的進度以及台美關稅的話題，包括立院攻防立場，以及希望向美傳達的內容等，認為現在版本太多了，想了解其中的差異。

知情人士透露，盧秀燕聽完個版本差異後認為，徐巧芯的版本她覺得不錯，因近日她都有跟美方政界、民間人士見面，也得知美方所要求的軍購最低金額不止3500億，因此國民黨版若只願意編列3500億，將會讓美方不滿，最後恐怕會與民進黨站在同一陣線，指責國民黨「親中」，恐怕會影響今年年底大選。

此外，盧秀燕席間也關心台美關稅，台美關稅15%且不疊加與日韓齊平，這算是不錯的成果，但如果美方又要改回依據122條款對全球課徵15%疊加最惠國關稅，這樣對產業很不利，希望藍委在立院質詢時也能表達這些聲音。

