地方 地方焦點

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送　邀民眾把握228連假限量領取

▲2026台南小提燈在虎頭埤風景區首發，吸引親子家庭排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026台南小提燈在虎頭埤風景區首發，吸引親子家庭排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026台南小提燈定點免費發送活動27日上午在虎頭埤風景區熱鬧登場，市長黃偉哲親自到場發送，吸引不少親子家庭排隊領取，小朋友開心拿著小提燈與市長合影，現場氣氛溫馨熱絡，28日還有一天可於現場領取，市府呼籲民眾把握228連假機會。

▲2026台南小提燈在虎頭埤風景區首發，吸引親子家庭排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲表示，小提燈是台南元宵節期間的重要特色活動之一，每年都深受大小朋友喜愛。今年特別與本土作家卡比胖拉合作，設計結合台南在地農產品元素的可愛造型，療癒又具地方特色。首發地點選在風景優美的虎頭埤風景區，希望透過節慶活動帶動觀光人潮，也鼓勵更多家庭走出戶外、親近自然。


觀旅局指出，2月27日、28日上午10時30分至下午1時30分，分別於虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園及柳營德元埤荷蘭村限量發送；另27日下午3時至5時在中西區西市場加碼發送，數量有限，送完為止。

▲2026台南小提燈在虎頭埤風景區首發，吸引親子家庭排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）
此外，自2月27日起，民眾至上述三處埤塘、北門雙春濱海遊憩區及楠西龜丹溫泉泡腳池消費滿額或拍照打卡，或前往鹽水月津港燈節、新營波光節賞燈，也可兌換限量小提燈，讓賞燈、走春與集燈一次滿足。

▲2026台南小提燈在虎頭埤風景區首發，吸引親子家庭排隊領取。（記者林東良翻攝，下同）
市府表示，透過創意小提燈活動串聯景點與節慶氛圍，不僅為城市增添年節亮點，也持續推動觀光與文化創意產業發展，讓民眾在連假期間有更多元的旅遊選擇。今日活動現場，立委陳亭妃辦公室代表也到場支持，共同為小提燈首發揭開序幕。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

網紅跨界宣傳　花蓮市「馬上快樂」小提燈登場

