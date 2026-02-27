大學4年領百萬還能去矽谷　陽明交大電機系祭重本搶優秀高中生

▲陽明交大電機系推出菁英海外研習獎學金，大學4年最高可領百萬還能去矽谷參訪。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

學測日前剛放榜，為搶優秀高中生，陽明交大電機系推動「菁英海外研習獎學金」，學生就學4年期間，透過新生獎學金、研究與競賽成果等，累計最高可獲得超過百萬台幣獎學金，還可前往美國矽谷，參訪 Google、NVIDIA、Meta 等國際知名科技企業。

學測成績在25日公布，隨後就是繁星推薦與申請入學等升大學管道將陸續開跑。為了爭搶優秀高中生，陽明交大推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金」，今年更正式啟動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪」計畫，預計今年7至8月，在系主任方凱田帶隊下，前往美國進行為期約2個月矽谷企業參訪活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明交大電機系推出菁英海外研習獎學金，大學4年最高可領百萬還能去矽谷參訪。（圖／陽明交大提供）

電機系副系主任簡鳳村指出，系上整合多項資源，建構「電機系專屬獎學金全攻略」，讓學生在4年就學期間，透過新生獎學金、學業表現、研究與競賽成果，以及國際交流等多元管道，累計可獲得最高超過百萬台幣獎學金支持，有效降低學生投入研究與國際學習的經濟門檻。

簡鳳村進一步說明，系上規劃多元且具延續性的國際學習路徑，結合暑期研究實習、國際交換與學研合作，讓學生在學期間累積實質的國際研究與產業接軌經驗。今年暑假規劃參訪 Google、NVIDIA、Meta 等具指標性的國際科技企業，讓學生近距離了解人工智慧、半導體、通訊與運算等關鍵技術的實務應用與產業趨勢，強化學術研究與產業發展之間的連結。

電機系系主任方凱田也指出，電機資訊已成為推動科技產業升級的關鍵基礎，並持續深化至智慧晶片設計、人型機器人與低軌衛星通訊等前瞻領域。系所透過國際研究實習與學研交流，讓學生提早進入全球創新前線，培養高階研究能力與跨領域整合視野，回應科技快速演進與產業轉型的需求。