國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

▲▼日本首相高市早苗6日前往岩手縣北上市出席競選造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗表示，限制僅能由男系男性子嗣繼承皇位是適當的。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

高市早苗27日在日本眾議院預算委員會針對2026年度預算案進行質詢時，明確表態皇位繼承應維持由「男系男性子嗣」繼承的制度。她強調，「皇位從未有過女系繼承的先例」，並表示尊重專家會議報告書中關於男系男子繼承的建議。

根據《時事通信社》報導，高市早苗在答詢時特別澄清，雖然主張皇位應由男系男性子嗣繼承，但「否定過去的女性天皇」是構成不敬的行為。

日本歷史上曾出現10代、共計8位女天皇，但是皆為男系女性子嗣，也就是父系為天皇的女性。然而明治時代制定的舊皇室典範規定，皇位繼承資格僅限於男系男性子嗣，但包含與側室等沒有婚姻關係的女性所生的「旁系」男性子嗣。而1947年制定的現行皇室典範，則增加了必須為「嫡出」的條件。

近年日本皇室人數持續減少，為了確保皇族人數，日本政府開始就女性皇族婚後續留皇室及舊宮家男子恢復皇籍展開討論。儘管輿論與民調都贊同女性天皇，且聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）也建議日本應修改規定「皇位由男系男子繼承」的皇室典範，但日本政府仍強調，皇位繼承是有關國家根本的事項，皇位繼承資格僅限男系男子一事並非在歧視婦女。

另一方面，在安全保障政策方面，高市表示，將把經濟安保納入安保3文件的修改重點。外務大臣茂木敏充則針對3月19日即將舉行的日美高峰會指出，「在川普月底前往中國之前，日美兩國就對中政策交換意見極為關鍵」。

 
日韓要聞皇位繼承男系制度日本皇室高市早苗女性天皇

