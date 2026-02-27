網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

記者鄭逢時／金門報導

金門一名年約45歲的莊姓男子誤信網路女網友甜言蜜語，險些匯出5萬元作為「急用款」，所幸銀行行員機警察覺異狀並通報警方，成功在最後關頭攔阻匯款，保住積蓄。

▲金門莊姓男子誤信網路交友詐騙，所幸銀行警察聯手攔阻匯款，保住積蓄。(圖／金門縣警察局金城分局提供)

永豐銀行金門分行專員日前受理莊男臨櫃匯款時，發現他填寫匯款帳號出現錯誤，神情也略顯慌張，進一步關懷提問後，察覺莊男對匯款用途、對方身分及帳戶資訊交代不清，疑似陷入常見的「假交友」詐騙手法，立即啟動防詐機制並通報警方協助。

金城分局表示，莊男日前透過網路認識一名女網友，雙方以結婚為前提交往約1個多月。本月23日，對方突然稱急需用錢，要求匯款新臺幣5萬元至指定帳戶。莊男深陷情網，未多加查證便前往銀行辦理匯款。

警方獲報到場後，除安撫莊男情緒，也引用165反詐騙系統中的實際案例，說明詐騙集團常以戀愛交往為幌子，待取得信任後再以各種理由索款。經詳細分析相關話術與手法，莊男終於醒悟，當場取消匯款，避免財產損失，並對銀行與警方即時協助表達感謝。

金城分局分局長周宏璘提醒，網路交友務必提高警覺，只要是涉及金錢往來更應審慎查證，切勿因一時感情衝動而匯款。若有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線，或向警方尋求協助，以確保自身財產安全。