女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名女子與男子私奔結婚，被此事徹底激怒的女方父親趁天黑動用怪手，在短短數分鐘就把男方家徹底剷平，現場只剩下滿地瓦礫碎石。所幸新郎一家人在房屋倒塌之際順利逃出，全家在外躲藏近5個月，直到近期才鼓起勇氣返回村莊報案。

不滿私奔！入夜怪手拆屋

NDTV等報導，這起事件發生在蓋格里村（Ghegholi），去年8月10日，女子基蘭（Kiran）與男子拉姆（Ram Lakhan Singh Gurjar）戀愛私奔結婚，但這樁婚事惹得女方父親吉拉集（Girraj Singh Gurjar）極度憤怒，因為女兒違背他的意願成婚。

到了9月9日事發當天，一輛怪手突然開進村莊，且目標直接鎖定男方家族住宅，短短數分鐘內，3間水泥建造的房間連同庭院全都被夷為平地，牆壁倒塌，屋內物品被拋出屋外，男方家族成員驚恐逃生。

男方家嚇到逃走

這場強拆行動加上收到的威脅，讓男方家庭嚇到逃走，在外地躲藏將近5個月，後來才鼓起勇氣回來報警處理。

當地警察羅賓賈恩（Robin Jain）表示，已針對吉拉集及其同夥立案調查，並展開追捕行動逮捕嫌犯。