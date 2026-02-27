屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市43歲李姓鐵工，去年因為內急到早餐店借廁所被拒，暴怒將桌上的餐點全部掃落、打女老闆巴掌，看到員警到場後，還作勢要打女警，對警察嗆聲，被店家告上法院。全案經新竹地院審理，法官審酌李男已賠償店家損失，依他犯恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

據了解，李男於去年8月16日5時38分許，到林女經營的早餐店借廁所，聽到店家婉拒說「我們沒有廁所…」，竟暴怒推倒門口送貨機車上的籃子，還徒手將桌上的餐點全都掃落在地，並揮拳毆打林姓女老闆臉部，導致林女臉部紅腫挫傷，還損失水晶擺飾、漢堡肉20片、雞蛋20顆、三明治架及多瓶醬料罐和牛奶等食材共3900元。

▲男子只因借廁所不成，竟怒砸早餐店。（資料照／業者授權）

經店家緊急報警，警方抵達時，李男渾身酒氣，氣燄高漲嗆聲「欠你的是不是」，更作勢要打女警，幸好被一旁男警攔阻並將他壓制。然而李男被帶回派出所後，警方認為李男「情緒失控不適合逮捕和做筆錄」，僅予告誡便讓他自行離去。

沒想到李男在同日6時56分許，又折回早餐店，對林女嗆聲「X！今天是我1個人沒帶兄弟而已、我不是來收保護費」，讓林女相當害怕，當天上午再度前往派出所提告，控訴李男涉及傷害、毀損及恐嚇罪嫌。

李男在警詢、偵查時皆坦承犯行，也和林女達成調解並賠償損失，法官審酌李男現從事鐵工工作、未婚、家境小康等情，依犯恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。可上訴。

▲囂張李姓醉漢借廁所被拒竟砸店，被警方當場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）