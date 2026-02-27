失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

▲高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓女子疑因生活不順、申請補助被拒絕，竟把警察當成「情緒垃圾桶」，去年8月某日凌晨，林女狂撥110，1小時內連炸9通電話，對著值班警大噴「三字經」，還狠嗆員警是「畜生」、「沒帶腦上班」。儘管暖警一度同情詢問「妳遇到什麼困難？我好想幫妳」，但林女仍瘋狂叫囂，最後只能將她移送法辦，法院審理後，依侮辱公務員罪判處林女拘役50天。

判決指出，去年8月6日凌晨2時許，林女疑似心情鬱卒想「陳情」，狂打110報案電話，但電話一通就亂放砲，講不清楚重點。警員好意提醒不要亂打報案電話，否則會觸法，沒想到這句話點燃林女怒火，隨即展開「馬拉松式騷擾」。

從凌晨2點一路戰到4點，林女像機關槍一樣狂掃射，不僅羞辱警員「你是跟剛剛那個警員一樣，沒帶頭腦來上班嗎？」、「你是畜生嗎！」

面對林女無理取鬧，值班的3名員警起初還展現超高EQ，苦口婆心規勸「妳到底是遇到什麼痛苦？讓妳一直打來發洩？」、「大家可以幫妳，不是透過罵人的方式！」但林女完全「斷理智線」聽不進去。員警被譙到「凍未條」，決定不再隱忍，直接蒐證提告。

林女在庭上喊冤，坦承有罵人但辯稱「只是生氣，沒要辱罵的意思」，還大打悲情牌，訴苦找工作不易、申請低收受阻才失控。但法官認為，再怎麼委屈也不能拿基層警開刀，一、二審皆判林女拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。