生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

▲開車還怕曬成黑炭？隔熱紙規格數值意義講明白。（圖／記者張慶輝攝）

▲不少駕駛人會在汽車擋風玻璃、車窗張貼隔熱紙。（資料照／記者張慶輝攝）

記者周湘芸／台北報導

不少駕駛人會在汽車張貼隔熱紙，交通部日前修正「道路交通安全規則」，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙透光率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，明天起（28日）上路，未依規定檢驗，最高可罰1800元。

公路局表示，為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，修正「道路交通安全規則」第39條及第39條之1，自2月28日起，隔熱紙可見光透過率列為車輛檢驗項目之一。

公路局說明，合格隔熱紙產品會有合格標識，一種是業者於生產過程中直接將合格標識烙印於產品上，另一種是由專業機構財團法人車輛安全審驗中心印製、核發，統計至2月25日已有19家廠牌共493型合格隔熱紙產品，並持續增加中，相關合格產品資訊可參考車安中心的「車輛安全資訊網」。

公路局指出，考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時比較各國規範後，已於去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」；另外考量國內車輛銷售生態模式，有相當比例是由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此持續向各大汽車經銷商、代理商及公會等宣導。

公路局表示，一般車輛前擋風玻璃要黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上，有合格標識的隔熱紙；計程車及幼童專用車的前擋玻璃黏貼70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上透光率，針對2月28日起領用牌照的新車納管，並為車輛檢驗項目之一。

公路局指出，若有黏貼不合規定的隔熱紙，監理機關會通知實施臨時檢驗，若不依規定參加檢驗，依據道路交通管理處罰條例第17條，最高可處新台幣1800元。另外，未來財團法人車輛安全審驗中心會辦理隔熱紙產品源頭抽驗，確保隔熱紙之法規符合性。

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

