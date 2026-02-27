練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

▲台中一名葉男在仁愛公園打球，籃球滾到馬路上害人摔車，認為市府要國賠，遭法院駁回。（圖／翻攝Google Ｍaps）



記者許權毅／台中報導

台中市葉姓男子在仁愛公園籃球場投籃時，籃球不慎滾到馬路上，導致一名騎士摔車受傷，葉男認為中市府養工處在球場周圍沒設置防護網有缺失，打官司要求國賠。法院審理後認為，當地已有人行道跟綠植區隔，難認定市府有缺失，判葉男敗訴。

葉男主張，去年7月25日晚間在北屯區仁愛公園籃球場投籃，認為球場周遭缺乏足夠防護措施，導致籃球彈飛時掉到鄰近道路，導致騎士閃避不及摔車，該名騎士因此損失2萬7187元，是因為球場周圍沒設置防護網或阻隔，未能妥善避免球飛出場外，台中市政府建設局養工處應負賠償之責。

養工處則說，養工處維護範圍只有日常清潔跟植栽養護跟設施巡查，並非球場設置機關，與養工處無涉；且球場距離道路之間4米人行道當緩衝，植栽高度有1.3米跟入口石材當為區隔，又籃框到道路有長達13.5米距離，難以想像籃球滾落馬路，也從未有類似情況發生。

法院認為，葉男雖主張球場設計與管理不當，但僅提出訴外人廖姓騎士之藥品明細與收據、診斷證明等，僅能證明訴外人有因此受傷，無從證明養工處有球場管理缺失。

中院指出，參酌兩造提出之球場照片，可知球場與道路間除有人行道作為緩衝外，尚有植栽圍籬及公園入口牌示為適當區隔，且從人行道進入系爭球場部分，另設有身障坡道及階梯等設施，難認有何設置及管理之欠缺，因此駁回葉男之訴。