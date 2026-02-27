190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

▲年僅14歲的傑登挑戰極限臥推時失手，重達420磅的槓鈴在眾人目擊下直接墜落。（圖／翻攝自TikTok／builtbyjaydenn）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名14歲少年日前在健身房挑戰極限臥推時失手，重達420磅（約190.5公斤）的槓鈴在眾人目擊下直接墜落，狠狠砸中他的胸口。驚悚的影片中可以看到傑登胸部瞬間凹陷，隨後槓鈴反彈壓向腹部，友人嚇得趕緊上前移開槓鈴。這段危險影片在社群平台瘋傳，專家也對此發出警告。

190公斤槓鈴「砸塌胸口」 驚悚畫面瘋傳

影片中，年僅14歲的傑登（Jayden）躺在臥推椅上挑戰高難度重量。儘管身旁有友人協助，但他在下放槓鈴時動作明顯走樣，出現過度拱腰且無法完全鎖定的情況。就在友人鬆手的瞬間，巨大的槓鈴失控墜落，重擊傑登胸膛。

該片段配上「這動作算標準嗎？」的字幕，吸引數百萬次瀏覽。許多網友驚呼，「這力道恐怕會內臟受損」、「這真的會沒命」。

本人現身曝傷勢 像胸口挨了一拳

面對外界擔憂，傑登近日親自拍片回應傷勢，直言，「我還活著！」他透露，意外發生後立刻前往醫院接受X光檢查，結果出奇地幸運，不僅完全沒有骨折或骨裂，內臟也無大礙，「只有胸口一點瘀青、聲音有點沙啞，感覺不像被190公斤重壓，更像是胸口挨了別人一拳。」

傑登樂觀表示，自己恢復得很快，目前已重新投入訓練。

專家示警 青少年切勿盲目挑戰極限

儘管傑登幸運逃過一劫，但健身專業人士對此發出嚴厲警告。專家強調，青少年在缺乏專業教練指導、未充分熱身及未配置安全護欄的情況下進行超負荷訓練極其危險。

針對青少年的訓練指南特別強調，應遵循「漸進式超負荷」原則，而非在姿勢尚未穩固前就盲目追求極限重量。若非傑登身體素質強健且現場有補手緩衝，後果恐怕不堪設想。