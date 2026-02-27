拍照PO網「新春第一飛」下場超慘　達人示警！

▲搭飛機出國興奮之餘，記得不要將自己的機票登機證拍照上傳網路，以免行程被有心人士刻意取消！（示意圖，讀者提供）

文／鏡週刊

許多民眾趁連假把握時間出國旅行，但可別因為出遊太興奮而害到自己了！有些人習慣拍照打卡、上傳到網路上和大家分享自己出遊的喜悅，但如果拍到自己的「登機證」可就要千萬當心了，因為上面的個資外洩可能導致後續的行程受到影響，近日就有一名女子在機場發出一則Threads貼文，公開自己的登機證資訊，結果不僅航班餐點被眾人亂改一通，甚至疑似回程機票也被取消！

拍下登機證打卡 餐點遭陌生人隨意竄改

Threads上昨日流傳一則貼文，一名女子分享今年的「新春第一飛」，不僅拍下家人在機場的照片，還拍下自己的登機證，秀出她要從桃園機場飛往大阪關西機場的行程。

本來是要跟眾人分享出遊的好心情，怎料貼文下方出現許多網友開始惡搞留言問道：「回教餐吃不吃」，並拍下幫原po更改飛機餐的螢幕截圖，將原po和家人的餐點改成回教餐和印度素食，引發熱議；甚至還有人，後來再查已經看不到回程的資訊了，懷疑是否被取消。

貼文引發熱議，有人訕笑原po自己放出個資害自己被惡搞，另一派則認為就算原po不知道這樣做有個資風險，也不該是他們被惡搞的理由；目前該則貼文已被刪除。

登機證上有個資？當心被有心人士惡意取消

事實上，機票登機證上面不只有你的姓名和航班座位，上面還有機票號碼或訂位代碼等重要個資，只要取得相關資訊，任何人都可能在航空公司網站登錄訂位資訊並進行修改，過去也傳出過多起相關事件，但相關情況仍不斷發生，不少苦主的出遊行程因此大受影響。

旅遊部落客「小氣少年」也在臉書發文再次提醒，「出去旅遊很開心，但是登機證與護照資料千萬千萬千萬不要拍照並放上網路」，否則可能被加訂飛機餐，也可能被更改行程，最近Threads上的這個案例不但害了自己，也害了一起出遊的家人，呼籲大家「不要再讓個資裸奔了！」



