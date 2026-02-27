　
拍照PO網「新春第一飛」下場超慘　達人示警！

搭飛機好興奮？拍這張照片發Threads「超慘下場曝光」　達人示警：別讓個資裸奔

▲搭飛機出國興奮之餘，記得不要將自己的機票登機證拍照上傳網路，以免行程被有心人士刻意取消！（示意圖，讀者提供）

文／鏡週刊

許多民眾趁連假把握時間出國旅行，但可別因為出遊太興奮而害到自己了！有些人習慣拍照打卡、上傳到網路上和大家分享自己出遊的喜悅，但如果拍到自己的「登機證」可就要千萬當心了，因為上面的個資外洩可能導致後續的行程受到影響，近日就有一名女子在機場發出一則Threads貼文，公開自己的登機證資訊，結果不僅航班餐點被眾人亂改一通，甚至疑似回程機票也被取消！

拍下登機證打卡　餐點遭陌生人隨意竄改

Threads上昨日流傳一則貼文，一名女子分享今年的「新春第一飛」，不僅拍下家人在機場的照片，還拍下自己的登機證，秀出她要從桃園機場飛往大阪關西機場的行程。

本來是要跟眾人分享出遊的好心情，怎料貼文下方出現許多網友開始惡搞留言問道：「回教餐吃不吃」，並拍下幫原po更改飛機餐的螢幕截圖，將原po和家人的餐點改成回教餐和印度素食，引發熱議；甚至還有人，後來再查已經看不到回程的資訊了，懷疑是否被取消。

貼文引發熱議，有人訕笑原po自己放出個資害自己被惡搞，另一派則認為就算原po不知道這樣做有個資風險，也不該是他們被惡搞的理由；目前該則貼文已被刪除。

登機證上有個資？當心被有心人士惡意取消

事實上，機票登機證上面不只有你的姓名和航班座位，上面還有機票號碼或訂位代碼等重要個資，只要取得相關資訊，任何人都可能在航空公司網站登錄訂位資訊並進行修改，過去也傳出過多起相關事件，但相關情況仍不斷發生，不少苦主的出遊行程因此大受影響。

旅遊部落客「小氣少年」也在臉書發文再次提醒，「出去旅遊很開心，但是登機證與護照資料千萬千萬千萬不要拍照並放上網路」，否則可能被加訂飛機餐，也可能被更改行程，最近Threads上的這個案例不但害了自己，也害了一起出遊的家人，呼籲大家「不要再讓個資裸奔了！」


02/25 全台詐欺最新數據

酷澎韓國（Coupang Corp.）去（2025）年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，20萬4552名酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。數位發展部數位產業署今（26日）表示，昨（25日）赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現酷澎未刪除離職員工權限及定期更換備援金鑰等個資管理存有缺失，將依相關規定裁處。

