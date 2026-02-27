　
大陸 大陸焦點 特派現場

瑞幸咖啡第4季淨利大減近4成　坦言受外賣大戰影響

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

▲瑞幸咖啡。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

瑞幸咖啡26日公布2025年第四季及全年財報，其中，第四季度淨利潤為5.18億元，較去年同期下滑近四成。瑞幸咖啡聯合創始人兼CEO郭謹一表示，利潤表現受到了季節性的影響，包括外賣平台補貼策略的變化以及整個杯量結構等系列綜合因素的影響，符合原有預期。

根據財報，瑞幸去年第四季總淨收入為127.78億元，同比增長32.9%；在美國會計准則（GAAP）下營業利潤為8.21億元，據計算同比下滑18.5%；GAAP營業利潤率降至6.41%，上年同期為10.5%；淨利潤達5.18億元，同比下滑近四成。淨利潤率為4.1%，上年同期為8.8%。

談及外賣大戰的影響，郭謹一在電話會議上指出，去年四季度瑞幸咖啡業務增速保持穩健，該季度外賣平台補貼力度在行業淡季明顯收縮，外賣佔比雖環比有所下降，但仍處在較高水平。綜合以上因素，四季度自營同店銷售增長率回落至1.2%。

郭謹一說，去年四季度的同店和利潤表現，受到了季節性的影響，包括外賣平台補貼策略的變化以及整個杯量結構等系列綜合因素的影響，符合原有預期。

郭謹一提到，考慮到外賣平台補貼策略的持續變化，杯量結構逐步回到自提，確實需要一定的過程。同時考慮到2025年大規模補貼帶來的高基數，2026年同店和利潤表現確實可能存在一定的階段性的波動和挑戰，這也符合客觀規律，「我們相信這些短期的波動並不會改變長期的增長邏輯，我們對長期的層面表現和盈利能力充滿信心。」

根據財報，瑞幸咖啡去年第四季度運費為16.31億元，同比增長94.5%，增長主要由第三方食品配送平台的配送量增長所驅動。銷售和營銷費用為7.56億元，同比增長31.9%，這一增長主要由於第三方外賣和直播平台傭金增加；廣告和其他推廣費用增加；銷售和市場營銷人員工資成本增加。

對於未來的開店計劃，郭謹一透露，將保持有競爭力的開店節奏，穩步推進高線城市優質點位佈局和下沈市場的拓展，「有信心保持領先行業的拓店速度，進一步擴大市場覆蓋，聚焦市場份額，佈局長期發展。」

談及海外佈局，郭謹一強調，出海已取得了初步成果。新加坡作為首個瑞幸直營模式的國際市場，經過三年的探索積累，截至去年四季度門店已超過80家，成為新加坡門店規模第二的咖啡連鎖品牌，在當地的用戶規模持續擴大，門店杯量和價格實現了雙增長。自從去年下半年開始，門店層面實現了穩定盈利，業務模式基本跑通，「將持續佈局更多的海外市場，目標將瑞幸打造成一個世界級咖啡品牌。」

02/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

