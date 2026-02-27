OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

OpenAI 近日公布一份名為「中國網路特戰」的報告，揭露中國執法機關人員利用ChatGPT，對國內外的敵對人士，發動大規模網軍操作輿論，而日本首相高市早苗也深受其害。對此，日本媒體人矢板明夫昨（26日）直言，這些看起來像「輿論」的留言，其實是被製造出來的假聲音，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺。

矢板明夫表示，最近OpenAI公布一份報告，讓很多人終於看清，網路上針對海外異議人士的大量攻擊，並不是零散現象，而是有組織的行動，該報告提到，有與中國體制相關的帳號利用AI工具，管理成千上萬個假帳號，在不同平台洗留言、帶風向、監控目標，甚至集體檢舉。

矢板明夫指出，這種操作就是一種系統性的言論壓制，最常見的手法是「釣魚式攻擊」。先用假帳號辱罵或挑釁，等對方回應後，再動員大量帳號一起檢舉，利用平台的自動機制讓目標被限制。

矢板明夫進一步指出，還有人冒用異議人士的照片和名字開帳號散布假訊息，或提前註冊帳號名稱，讓本人無法使用，這些做法的目的不是說服，而是讓人疲於應付、逐漸沉默。

針對該報告揭露的內容，矢板明夫說，AI讓這種網軍操作變得更容易，透過AI可以快速生成不同語言留言、文章與圖片，模仿真人語氣，甚至自動監控目標動態，結果就是，一篇貼文下面可能出現大量相似留言，看起來像「輿論」，其實只是被製造出來的噪音。

矢板明夫直指，其實他也感受很深，自己的臉書文章常突然出現密集攻擊、YouTube節目也經常被檢舉，甚至影響曝光，不過，以前都以為只是個別意見衝突，現在看來，很可能背後存在協同行動。

矢板明夫強調，最可怕的不是被罵，而是被大量假聲音包圍，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺，因此，他呼籲，大家要提高警惕，在面對大量情緒化留言時，不要急著跟風。

此外，矢板明夫還點出，當看到密集檢舉時，也要思考背後是否有人刻意操作，同時，督促各平台建立辨識協同攻擊的機制，避免讓自動化系統反過來被邪惡勢力利用。

矢板明夫表示，意見不同是最正常的事，每個人都有自己的立場與看法，這本來就是言論自由存在的意義，真正需要守住的底線，不是大家說一樣的話，而是即使不一樣，也能安心表達，只要這條底線還在，網軍再多，也無法真正讓人沉默。