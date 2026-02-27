228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

▲台南市少年警察隊於安平區破獲販毒案，查扣愷他命51.94公克。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警少年警察隊，於228紀念日連假前夕，在安平區查獲杜姓男子涉嫌販賣毒品案，現場起獲第三級毒品愷他命51.94公克，並查扣折疊刀1把，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

少年警察隊表示，年前針對販賣毒品案件進行溯源追查時，發現1部通報失竊車輛疑似多次協助運送毒品。26日該車輛再度出現在安平地區，警方隨即展開周邊梭巡，並於安北路發現該車停放路旁，立即於現場埋伏監控。

待杜嫌上車準備發動駛離時，警方表明身分上前攔查，杜嫌卻拒絕配合並意圖逃逸，警方依法使用強制力將其壓制在地，過程中造成員警膝蓋多處擦挫傷。杜嫌起初仍不斷反抗並高喊無辜，直到警方在車內搜出毒品後才坦承犯行。

警方在車內查獲第三級毒品愷他命51.94公克，初步了解，杜嫌當時正準備將車上毒品外送給買家，幸經及時攔查，避免毒品流入市面危害民眾健康。另在其身上查獲折疊刀1把，相關物證一併查扣。

少年警察隊指出，非法毒品對社會及青少年危害甚鉅，此次成功溯源查緝，展現警方深耕治安與專業偵查能力。未來將持續主動追查、瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，嚴打嚴辦不法行為，展現政府對毒品零容忍的決心，守護市民健康與安全。