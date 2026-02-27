請吃羊肉爐！好友「1舉動」大踩雷　網看傻眼：太不要臉

▲丈夫請吃羊肉爐，沒想到好友竟帶其他人來。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

「是否是我女人太小心眼？」近日有一名女網友發文表示，丈夫請客吃羊肉爐，結果好友不僅多帶一位陌生人，還加點了三盤最貴的雞佛。最後結帳時，對方連客套假裝要付錢的舉動都沒有，讓她不禁納悶，是不是自己太過小心眼？貼文曝光後，引起討論。

丈夫請吃羊肉爐！朋友竟帶陌生人同桌

這名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，日前丈夫邀請朋友一起吃羊肉爐，由於夫妻倆提早抵達餐廳，所以便先點了許多餐點。不料朋友抵達現場時，竟多帶了一位他們完全不認識的陌生人，不過兩人當時心想著沒關係，沒有多計較。

擅自加點3盤雞佛！結帳毫無客套表示

但沒想到，該名朋友入座並在鍋裡撈了一下後，竟直接走向櫃檯，加點了三盤單價最貴的雞佛。原PO無奈透露，雖然本來就說好由夫妻倆請客，但結帳時，對方卻連一句客套話都沒說，完全沒有假裝要幫忙付錢的意思，「想問大家是否是我女人太小心眼？還是......？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是他太不要臉，請客還帶陌生人」、「以前也遇過這種事，後來就不來往，超級不要臉的朋友跟朋友的朋友」、「客不帶客，除非事先告知並徵得同意」、「爛朋友帶更爛的朋友」、「是我就沒下次了，請他還帶不認識的來，是怎樣」、「來客要加點東西，也必須要詢問主人吧！基本的教養問題都不明白嗎」。