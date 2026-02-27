北東防較大雨勢　明起連6天全台濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

今天鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部有雨，且北部有較大雨勢機率，晚間南部也有零星降雨，花東有較大雨勢。明天東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機率，預計下周四之前各地都有一波波鋒面帶來雨勢。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，昨天深夜至今天有一波鋒面通過，北部有降雨情形，今天東北季風增強，預計影響到明天，下周一又有一波鋒面及東北季風影響。

蔡伊其指出，目前台灣延伸到華南都是雲量偏多情形，清晨至上午都有鋒面雲系通過，帶來較強降雨發生，今天台灣各地天氣都不穩定，有降雨情形，晚間鋒面通過，華南持續有鋒面帶來水氣。下周日北方高壓出海到東側，華南又有下一波鋒面建立，預計下周一通過台灣，周二又是東北季風影響的環境。

他表示，今天中部以北、東半部容易降雨，北部有較大雨勢機率，晚間南部也有零星降雨，花東有較大雨勢。明天東北季風及華南雲雨區影響，全台都有降雨機率。下周日華南雲雨區持續影響，北部及東半部仍有降雨，南部也有零星雨。

他指出，下周一、周二鋒面通過、東北季風增強，各地降雨機率增加。下周三、周四東北季風及華南雲雨區影響，北部、東半部地區及中南部山區容易降雨，中南部平地也有零星雨。

溫度方面，蔡伊其表示，今、明天北部高溫略降為20度，南部仍有27至28度。下周日北部溫度回升，但下周二又有東北季風影響，北部溫度再降為15至16度。

他也說，今天及下周一鋒面通過，馬祖及北部有低雲或局部霧。另外，東北季風影響期間，沿海風浪較大，今、明天東半部及馬祖要留意長浪。

至於春雷情形，蔡伊其指出，上一波鋒面就已有出現打雷情形，今天這波鋒面還沒有觀察到，預估下周一的鋒面通過可能帶來一些對流降雨。

另外，他也說，昨晚至今天鋒面通過伴隨對流雲系發展，宜蘭有出現7至8級較強陣風。