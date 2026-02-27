婦科醫電腦藏「近2TB兒少性影像」　桃市衛生局：加強內控機制

▲婦產科醫師利用看診時，偷存未成年病患私處照。示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

台南警方調查一名謝姓男子創立群組、持有兒少性影像的案件時，循線查到一名桃園的羅姓婦產科診所醫師也在群組內，檢方經搜索後，發現羅男值班室電腦內，藏有近2TB的兒少性影像，檢方認為，羅男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，桃園市政府衛生局表示，將依權責進行必要之查核與處置，針對醫療機構之病歷與影像管理、個資安全、員工倫理與內控機制，加強宣導與查核。

根據檢方調查，羅男2020年間加入多個兒童、少年性影像群組，群組名稱都跟「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字眼有關，群組內也都以傳送、分享兒少性影像為主，羅男加入群組後，還將群組內成員傳送的兒少性影像上傳到記事本，讓先後加入的成員們都可以觀看。而羅男2016年間以不明的方式先取得大量兒少性影像，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下。

檢方認為，羅男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項之散布兒童或少年為猥褻行為之影片罪嫌，以及同法第39條第2項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪嫌，向法院聲請羈押禁見羅男，並建請法院從重量刑。對此，新北地院裁准羈押禁見。

▲羅男電腦內藏海量未成年性影像。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

桃園市政府衛生局指出，衛生局對任何涉及兒少性影像、侵害病人隱私之行為，表達最嚴正的譴責與零容忍立場。由於案件目前屬司法偵辦範疇，依偵查不公開原則，衛生局未取得完整案情資料，不便就個案內容評論或臆測。

不過，衛生局已立即啟動相關作為，主動與衛生福利部、司法及相關機關建立聯繫，於取得依法可供行政調查之資料後，將依權責進行必要之查核與處置。針對醫療機構之病歷與影像管理、個資安全、員工倫理與內控機制，加強宣導與查核。