卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀因身份問題，遭行政院長卓榮泰下令各部會，在確認李貞秀的資格前，一律不提供任何資料。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，有中華民國身分證的一個立委，居然沒有辦法依憲法、依法去取得她應該得到的資料，「我覺得這是憲政之恥」。

蕭旭岑表示，他認為，卓榮泰的立場跟總統賴清德有點不太一樣。賴清德已經改口稱「中國大陸」，代表他認為大陸的這些居民並不是外國人，可是卓榮泰還是把李貞秀當成外國人，拒絕提供她資料。

蕭旭岑指出，有中華民國身分證的一個立委，居然沒有辦法依憲法、依法去取得她應該得到的資料，「我覺得這是憲政之恥」。呼籲卓榮泰去問問賴清德，口稱「中國大陸」是不是認為李貞秀是外國人？

另，對於國民黨主席鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨年底選情是大加分。蕭旭岑表示，今天所有西方重要的領袖，從英國、德國、加拿大，甚至美國總統川普，都會去北京跟習近平見面，當全世界的民主國家都認為要跟中國大陸保持良好關係的時候，國民黨也是秉持這樣的一個想法。

蕭旭岑強調，只有兩岸關係穩定、和平，對台灣才是最好的保障，也對世界局勢才會有有所貢獻，這也是鄭麗文努力的方向。