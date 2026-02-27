美伊核談判未見突破！　川普聽取「伊朗軍事選項」匯報

▲美國與伊朗26日舉行間接會談，由阿曼居中斡旋。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗在瑞士日內瓦進行的核談判26日告一段落，調解方阿曼指出，儘管雙方未能在長達數小時的會談達成最終協議，這場對話已取得進展。只不過在美軍大規模集結之際，雙方並未取得突破，美國發動攻擊的可能性尚無法排除，區域情勢依舊緊張，川普已聽取中東最高指揮官針對伊朗軍事選項的簡報。

路透報導，美國特使魏科夫與川普女婿庫許納26日與伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）進行上下午兩場間接對話。

會後，阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid Badr Albusaidi）樂觀表示，美國與伊朗的談判取得重大進展，雙方計劃在各自首都完成磋商後盡快恢復談判，技術層級討論預計於下周會在維也納舉行，但他並未針對會談內容提供任何細節，也未明確說明美伊是否已克服協議最大障礙。

▲圖為美國特使魏科夫、川普女婿庫許納及阿曼外交部長阿布塞迪。（圖／達志影像／美聯社）

這場外交角力被視為避免美軍發動攻擊、防止緊張情勢升溫的最後機會。伊朗外長阿拉格奇表示，這是美伊迄今最嚴肅的一場談判，「我們在部分議題上達成共識，但部分議題仍存在分歧」，伊朗已明確要求美國解除制裁。

美國談判團隊尚未針對會談結果發表評論，但Axios援引美方官員的說法指出，日內瓦協商具正面意義。但華府長期以來堅持伊朗要先做出重大讓步，才有可能取消制裁。

川普先前曾強硬表態，要求伊朗在10到15天內達成協議，否則將發生非常糟糕的事，國務卿盧比歐則點名伊朗拒絕討論彈道飛彈計畫是個大問題，認為這些飛彈對區域穩定構成威脅。目前美軍航空母艦打擊群已在中東水域集結待命。

▲美國海軍尼米茲級航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）現蹤阿拉伯海。（圖／路透）

川普聽取伊朗潛在軍事選項簡報

美軍航空母艦打擊群目前已在中東水域集結待命。根據ABC新聞，負責指揮美國中央司令部在中東地區部隊的海軍上將古柏（Brad Cooper）26日向川普匯報伊朗潛在軍事選項，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也有出席這場會議。

此前曾有部分川普官員與共和黨人主張應該要由以色列先對伊朗發動攻擊，截至26日，尚不清楚川普是否已經接受此方案。國防官員預測，若以色列打擊伊朗，伊朗幾乎肯定會發動報復反擊，分析師指出，屆時川普可宣稱美國介入這場衝突符合數十年來保衛以色列的政策。

▼美國總統川普。（圖／路透）