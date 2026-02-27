女保全遭8年男友持刀砍頭！兇殘犯案原因曝　她拒接電話險喪命

▲▼科技廠女保全遭男友砍殺 。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區一處科技大廠25日凌晨驚傳血腥攻擊案，一名55歲黃姓夜班女保全值勤前，竟遭交往8年的李姓男友持水果刀突襲，頭部與手部重創倒臥血泊，兇嫌行兇逃逸前，還撂下狠話「殺你媽媽」，讓黃女雖從鬼門關前撿回一命，仍對案情三緘其口，據了解，黃女和男友最近鬧分手，男友不願鬆手不斷糾纏，案發當天狂打電話給黃女，黃女拒接了一通電話，疑似因此惹怒了男友，持刀到黃女上班處行兇。

警方調查，案發於25日凌晨0時53分，楠梓加工區當時正值輪班時段，大樓燈火通明，黃女值勤前仍在處理感情糾紛，與李男通電話爆發口角，之後不堪對方連環來電，決定不再接聽，沒想到險因此喪命。

據了解，兩人交往長達8年，近日黃女提出分手，李男不願接受，甚至逼迫簽署分手和解書，雙方關係急速惡化。公司主管透露，黃女上班前就被李男奪命連環Call騷擾，她不堪其擾選擇不接，卻引來對方滿身酒氣持刀找上門，當場痛下殺手。

警方獲報後，由保二總隊組成專案小組追查，於當日上午9時50分在廠區外住處將李男逮捕到案，並在附近草叢起出他隨手丟棄的染血水果刀。全案依殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦，檢方複訊後已向法院聲押獲准，詳細動機仍待進一步釐清。