　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

▲▼李四川出席台北市議會新春團拜。（圖／記者李毓康攝）

▲台北副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長李四川宣布將辭職參選的隔天，屏東地檢起訴一個小琉球環保恐嚇犯罪集團，於2020到2023年間假借污染地方之名，以包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者獲576萬，造成小琉球垃圾無人清運，臭氣沖天，而該暴力份子就由李四川胞弟李賜福主導。當時李四川坦言，「大家都這個年紀了，李賜福必須自己負責」。李四川撇清關係、藍營也砲轟烏賊戰。然而，判決書內容負責爆料恐嚇集團的公司「兆福環球有限公司」，地址在去年8月李四川財產申報名下土地，網紅四叉貓也質疑，請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？

根據《臺灣屏東地方法院114年度簡字第1376號刑事判決》，李四川弟弟李賜福經營一間「兆福環球有限公司」，曾經派李四川侄子李昀南去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙、剪斷管線、敲破車窗玻璃。小琉球日前因垃圾清運9次流標，堆積將近600噸垃圾，臭氣沖天，正因李男以圍船、潑漆勒索回饋金導致無人投標。

而當時去年8月財產申報資料，李四川名下有1筆土地、2筆建物，都位於新北，另外還有17筆土地、1筆建物交付信託，分別位於屏東、台北信義區。存款2221萬6655元、基金受託憑證225萬7178元、受信託財產專戶18萬5248元、3筆保險、一部本田汽車。另有債務2054萬用於購置不動產，也信託多筆股票總值107萬。

網紅四叉貓昨表示，李四川的惡霸弟李賜福經營一間「兆福環球有限公司」，派曾犯槍砲彈藥刀械管制條例李四川的惡霸姪李昀南，去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙剪斷管線敲破車窗玻璃。「兆福環球有限公司」的公司登記地址在屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號一樓，使用「地籍圖資料網路便民服務系統」輸入「兆福」的門牌，這個門牌有很多地號，其中一個地號是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。

四叉貓質疑，請問李四川知道他的土地上面蓋的房子，是他的惡霸弟李賜福登記的公司嗎？請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？這種程度的連連看應該不算潑髒水抹黑打泥巴仗吧，他只是把政府網站可查詢的公開資訊列出來提出疑問而已，「不過李四川不敢回應也沒關係啦，反正是他要選又不是我要選」。

對於藍委徐巧芯、藍營媒體人朱凱翔批評四叉貓潑髒水，四叉貓也回應，徐巧芯和朱凱翔講話同步率這麼高，「我都要懷疑雙方在長期互相經營，然後說什麼他在打泥巴仗，李四川他家族那麼多人有前科是我害的嗎？李四川姪子拿著四把武士刀是我教唆的嗎？李四川么弟的大哥如果不叫李四川，能在地方勒索拿錢當惡霸魚肉百姓嗎？現在選舉年都不能檢視候選人的身家背景了，國民黨真是好大的官威！會怕就不要選啦！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

「鄭習會」何時登場？　張榮恭：陸「兩會」、川普訪陸成變數

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

OpenAI曝中國發動大規模網軍　矢板明夫：輿論是被製造出來的假聲音

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

連假前夕！　中共15機艦船、2空飄氣球擾台

卓榮泰令不提供資料給李貞秀　蕭旭岑轟：憲政之恥

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

「鄭習會」何時登場？　張榮恭：陸「兩會」、川普訪陸成變數

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

迎兆元產業紅利！高雄升級關鍵期到了　學者盼別用後照鏡看未來

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

劉寶傑直言：韓國瑜看到國民黨悲慘危機　擋軍購、關稅威脅台灣生存

讚「藍營3大咖」啟動修復機制　黃暐瀚：知道國民黨不能再這樣下去

認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

更多熱門

相關新聞

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

民進黨昨（26日）內參民調顯示，蘇巧慧以43.7％的支持度領先國民黨新北市長參選人李四川的43.3％，這也是蘇巧慧首次在藍綠對決下，民調逆轉李四川的紀錄。對此，國民立委徐巧芯開酸，綠營不會今年選舉又來是只有「側翼+假民調+媒體」的一條龍組合拳吧？有料一點好嗎？

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

蘇巧慧民調逆轉！　張志豪：證明選民厭惡投機取巧的藍白

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：持續提出各項政見爭取支持

民調首度逆轉李四川　蘇巧慧：持續提出各項政見爭取支持

綠營民調蘇巧慧勝李四川　葉元之酸壯膽：在舒適圈想當「舒適長」

綠營民調蘇巧慧勝李四川　葉元之酸壯膽：在舒適圈想當「舒適長」

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

關鍵字：

李四川恐嚇案小琉球環保垃圾危機

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面