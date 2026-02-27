李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

▲台北副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長李四川宣布將辭職參選的隔天，屏東地檢起訴一個小琉球環保恐嚇犯罪集團，於2020到2023年間假借污染地方之名，以包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者獲576萬，造成小琉球垃圾無人清運，臭氣沖天，而該暴力份子就由李四川胞弟李賜福主導。當時李四川坦言，「大家都這個年紀了，李賜福必須自己負責」。李四川撇清關係、藍營也砲轟烏賊戰。然而，判決書內容負責爆料恐嚇集團的公司「兆福環球有限公司」，地址在去年8月李四川財產申報名下土地，網紅四叉貓也質疑，請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？

根據《臺灣屏東地方法院114年度簡字第1376號刑事判決》，李四川弟弟李賜福經營一間「兆福環球有限公司」，曾經派李四川侄子李昀南去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙、剪斷管線、敲破車窗玻璃。小琉球日前因垃圾清運9次流標，堆積將近600噸垃圾，臭氣沖天，正因李男以圍船、潑漆勒索回饋金導致無人投標。

而當時去年8月財產申報資料，李四川名下有1筆土地、2筆建物，都位於新北，另外還有17筆土地、1筆建物交付信託，分別位於屏東、台北信義區。存款2221萬6655元、基金受託憑證225萬7178元、受信託財產專戶18萬5248元、3筆保險、一部本田汽車。另有債務2054萬用於購置不動產，也信託多筆股票總值107萬。

網紅四叉貓昨表示，李四川的惡霸弟李賜福經營一間「兆福環球有限公司」，派曾犯槍砲彈藥刀械管制條例李四川的惡霸姪李昀南，去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙剪斷管線敲破車窗玻璃。「兆福環球有限公司」的公司登記地址在屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號一樓，使用「地籍圖資料網路便民服務系統」輸入「兆福」的門牌，這個門牌有很多地號，其中一個地號是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。

四叉貓質疑，請問李四川知道他的土地上面蓋的房子，是他的惡霸弟李賜福登記的公司嗎？請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？這種程度的連連看應該不算潑髒水抹黑打泥巴仗吧，他只是把政府網站可查詢的公開資訊列出來提出疑問而已，「不過李四川不敢回應也沒關係啦，反正是他要選又不是我要選」。

對於藍委徐巧芯、藍營媒體人朱凱翔批評四叉貓潑髒水，四叉貓也回應，徐巧芯和朱凱翔講話同步率這麼高，「我都要懷疑雙方在長期互相經營，然後說什麼他在打泥巴仗，李四川他家族那麼多人有前科是我害的嗎？李四川姪子拿著四把武士刀是我教唆的嗎？李四川么弟的大哥如果不叫李四川，能在地方勒索拿錢當惡霸魚肉百姓嗎？現在選舉年都不能檢視候選人的身家背景了，國民黨真是好大的官威！會怕就不要選啦！」