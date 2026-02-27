　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆料柯文哲案！馬郁雯被辱「用肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了

▲▼馬郁雯。（圖／翻攝自馬郁雯粉專）

▲前記者馬郁雯被網友影射用性服務換情報，怒將網友告上法院。（圖／翻攝自馬郁雯粉專）

記者郭玗潔／台南報導

正投入選戢的前記者馬郁雯，前年曾在臉書爆料柯文哲貪污案細節，引發網友在底下留言熱議，許多網友質疑馬的消息來源，其中范、吳姓網友甚至留言羞辱「1500?1S？」、「肉體」，影射她以性服務換取新聞素材，都被馬告上法院。台南地院審理後，認定范、吳兩人皆犯散布文字誹謗罪，范處拘役40日，吳處拘役50日，可易科罰金，可上訴。

判決指出，馬郁雯瑜於2024年9月6日，在粉專發文表示「壓了五天，該上獨家，還是要上菜」、「8月30號，檢廉搜索柯文哲住家，查扣硬碟跟USB，我們獨家掌握，這只關鍵USB中有一刀斃命的檔案，也就是柯文哲記載的『神秘帳冊』」、「這個帳冊是Excel檔案，帳目格式如我的圖卡一樣，上頭清楚記載了沈慶京1500萬，包括集團總裁、科技業大老都入列…」等。

文章迅速引起底下網友熱議，其中還包含「...蔡正元說主播陪睡換情報欸，好色喔...」、「追了七年，包子也被吃了七年吧，笑死」、「精淫了7年！哇好辛苦喔」等言論，而范男則在這些留言下問「1500?1S？」，影射馬郁雯從事性交易，被告上法院。

另外馬郁雯在同年月10日，發文說「我做新聞的第一天就說，視訊也說、節目也說，『帳歸帳、錢歸錢，如果確認錢進入到帳戶，勾到金流，是會從圖利變成違背職務收賄，10年起跳。真的卡拜託！無罪推定原則與帳冊存在與否無關，到底是有什麼障礙？』」

有網友在底下留言「所以妳可以分享一下如何經營檢調這條線嗎？7年欸！覺得厲害」，吳姓男子則標註該名網友回覆「肉體」，影射馬郁雯以性交易方式拿到新聞素材，也被告上法院。

全案經台南地院審理，法官認為范、吳兩人和馬郁雯素不相識，只因不滿她的觀點，就公然影射馬郁雯有不正當男女關係，導致馬郁雯名譽受損，審酌兩人迄今未取得馬郁雯的原諒，吳男還因不滿挨告，對馬郁雯提出恐嚇取財告訴，徒增調查困擾等情，依兩人犯散布文字誹謗罪，范處拘役40日，吳處拘役50日，皆可易科罰金，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購
前美女記者被辱「肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了
快訊／好市多工地意外　2人送醫
蘇巧慧支持度首超車李四川　徐巧芯酸：綠營只有假民調？
輝達重挫！　《大賣空》本尊示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

台中鬧區深夜驚傳鬥毆！欠45萬賭債不還　男慘遭5人球棒痛毆

槍擊醫美董座「河邊談分工」槍手11度變裝仍被逮　女友與父助逃亡

快訊／高雄好市多工地2人緊急送醫　疑防水工程通風不良釀禍

爆料柯文哲案！馬郁雯被辱「用肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了

婦科醫電腦藏「近2TB兒少性影像」　桃市衛生局：加強內控機制

快訊／土城男「上頂樓散心」…竟墜樓命危　送醫搶救中

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

台中鬧區深夜驚傳鬥毆！欠45萬賭債不還　男慘遭5人球棒痛毆

槍擊醫美董座「河邊談分工」槍手11度變裝仍被逮　女友與父助逃亡

快訊／高雄好市多工地2人緊急送醫　疑防水工程通風不良釀禍

爆料柯文哲案！馬郁雯被辱「用肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了

婦科醫電腦藏「近2TB兒少性影像」　桃市衛生局：加強內控機制

快訊／土城男「上頂樓散心」…竟墜樓命危　送醫搶救中

網戀1個月匯5萬給網路女友！果然是騙局　金門警銀聯手阻詐

屎在滾借廁所被拒！新竹惡煞暴怒砸早餐店　狂扁闆娘下場曝

失業女連打9通110訴苦！警送暖：到底多痛苦　抓狂噴粗口慘了

赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

首轟變公益密碼！馬傑森若上半季開轟　CARY加碼捐10萬

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

練投籃「球滾路中」害騎士雷殘！運動哥要市府國賠　法官打臉

新車隔熱紙透光率明起納管　未依規檢驗最高罰1800元

中華隊注意！金慧成告別道奇前開轟　韓媒說他是WBC預賽突破關鍵

反擊惡意指控！潘慧如駁斥「賺黑心錢」　強調公益絕無營利

【還敢偷笑】狗狗被訓話眼神狂飄 看到救兵忍不住偷笑

社會熱門新聞

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

桃園行人過平交道　遭自強號撞送醫

北市南京東、復興北路口3月起啟用科技執法

黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監

即／好市多工地意外　2工人送醫

獨／已婚國中主任請假看病　被抓包載按摩妹摩鐵開房

伏擊醫美董座遭聲押　殺手5天前才因持槍交保

即／北投大樓頂樓2人倒臥水塔

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

金門民宿變淫窟　雞頭海削千萬皮肉錢

漏接電話釀殺機女保全遭男友持刀砍頭

宜蘭梅花湖旁深夜惡火！　發現焦屍疑屋主女兒

上海銀行1.4萬筆個資外洩　內鬼曝光

網紅公審前女員工　直播天王助反擊

更多熱門

相關新聞

工人肉身擋警車喊盼罰更多　下場曝光

工人肉身擋警車喊盼罰更多　下場曝光

工人阿輝（化名）去年12月間在台南市永康警分局鹽行派出所前，用自己的身體阻擋警車出勤，還在警方告知罰鍰金額時，表示「我希望罰更多」。台南地院新市簡易庭法官日前審理之後，依違反《社會秩序維護法》，判處阿輝1萬2000元罰鍰。

騎士被叭抄安全帽理論　挨告逆轉無罪

騎士被叭抄安全帽理論　挨告逆轉無罪

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

刑案超過5年免當兵？男沒報到再添1罪

刑案超過5年免當兵？男沒報到再添1罪

酒駕撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨老闆起訴裁定續押

酒駕撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨老闆起訴裁定續押

關鍵字：

馬郁雯誹謗案台南地院拘役判決新聞維權

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

東京「撞人族」下手台女童　達人曝背後變態心態

他公審小學生　在超商狂吃麥當勞

曾豪駒點出中華隊此戰敗因

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面