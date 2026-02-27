爆料柯文哲案！馬郁雯被辱「用肉體經營檢調線」　嘴秋網友慘了

▲前記者馬郁雯被網友影射用性服務換情報，怒將網友告上法院。（圖／翻攝自馬郁雯粉專）

記者郭玗潔／台南報導

正投入選戢的前記者馬郁雯，前年曾在臉書爆料柯文哲貪污案細節，引發網友在底下留言熱議，許多網友質疑馬的消息來源，其中范、吳姓網友甚至留言羞辱「1500?1S？」、「肉體」，影射她以性服務換取新聞素材，都被馬告上法院。台南地院審理後，認定范、吳兩人皆犯散布文字誹謗罪，范處拘役40日，吳處拘役50日，可易科罰金，可上訴。

判決指出，馬郁雯瑜於2024年9月6日，在粉專發文表示「壓了五天，該上獨家，還是要上菜」、「8月30號，檢廉搜索柯文哲住家，查扣硬碟跟USB，我們獨家掌握，這只關鍵USB中有一刀斃命的檔案，也就是柯文哲記載的『神秘帳冊』」、「這個帳冊是Excel檔案，帳目格式如我的圖卡一樣，上頭清楚記載了沈慶京1500萬，包括集團總裁、科技業大老都入列…」等。

文章迅速引起底下網友熱議，其中還包含「...蔡正元說主播陪睡換情報欸，好色喔...」、「追了七年，包子也被吃了七年吧，笑死」、「精淫了7年！哇好辛苦喔」等言論，而范男則在這些留言下問「1500?1S？」，影射馬郁雯從事性交易，被告上法院。

另外馬郁雯在同年月10日，發文說「我做新聞的第一天就說，視訊也說、節目也說，『帳歸帳、錢歸錢，如果確認錢進入到帳戶，勾到金流，是會從圖利變成違背職務收賄，10年起跳。真的卡拜託！無罪推定原則與帳冊存在與否無關，到底是有什麼障礙？』」

有網友在底下留言「所以妳可以分享一下如何經營檢調這條線嗎？7年欸！覺得厲害」，吳姓男子則標註該名網友回覆「肉體」，影射馬郁雯以性交易方式拿到新聞素材，也被告上法院。

全案經台南地院審理，法官認為范、吳兩人和馬郁雯素不相識，只因不滿她的觀點，就公然影射馬郁雯有不正當男女關係，導致馬郁雯名譽受損，審酌兩人迄今未取得馬郁雯的原諒，吳男還因不滿挨告，對馬郁雯提出恐嚇取財告訴，徒增調查困擾等情，依兩人犯散布文字誹謗罪，范處拘役40日，吳處拘役50日，皆可易科罰金，可上訴。