花400元躺棺材半小時！東京推「棺材冥想」　體驗者：更想活下去

文／鏡週刊

日本近來出現一股特殊冥想風潮「棺材冥想（Coffin-lying）」，這項做法最初源自日本千葉縣一間殯葬業者的創意體驗，如今逐漸在追求心靈療癒的人群間流行開來。有體驗者認為，透過在狹小空間中模擬「死亡」，能更深刻體會生命的可貴。

自殺率創新高？ 業者盼引導青少年重審生命意義

據《紐約郵報》報導，在日本文化中，「供養（くよう）」意指追思與祭奠，是日本社會面對生命無常的重要傳統，也反映出對生死議題的思考。近年日本青少年自殺率創下逾40年新高，業者希望能藉由這種「預演死亡」的體驗，引導年輕人重新審視生命意義。

推「可愛棺材」？ 設計師：死亡並不可怕

東京新開幕的冥想空間「瞑想空間 かんおけin」便推出30分鐘棺材體驗，費用2,000日元（約400元新臺幣）。體驗者可選擇開棺或閉棺，也能搭配療癒音樂、在天花板投影畫面，或保持完全安靜。部分棺材由品牌Grave Tokyo設計打造，外觀色彩繽紛，被稱為「可愛棺材」。設計師美佳子（Mikako Fuse）表示，希望以較明亮的方式呈現喪葬用品，讓人理解「死亡是光明的，並不那麼可怕」，並藉此提醒人們生命的意義。

躺棺冥想心得？ 學生：更加渴望活下去

2024年，美佳子也曾在京都一所大學舉辦相關工作坊，邀請學生體驗躺棺冥想。部分學生受訪時表示，這讓他們有機會反思自我、重整情緒，「讓我不再害怕死亡，反而更加渴望活下去。」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



